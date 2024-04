Sivakarthikeyan | స్మారక చిహ్నానికి జవాన్‌ సెల్యూట్‌.. శివకార్తికేయన్‌ Amaran లుక్‌ వైరల్

Sivakarthikeyan Salutes To Major Mukund Memorial Sk21 Look Goes Viral

Sivakarthikeyan | శివకార్తికేయన్‌ (Sivakarthikeyan) హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి SK21. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి (Rajkumar Periasamy) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

April 25, 2024 / 08:20 PM IST

Sivakarthikeyan | ఎలాంటి బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ లేకుండా సినీ పరిశ్రమకు ఎంట్రీ ఇచ్చి ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు శివకార్తికేయన్‌ (Sivakarthikeyan). ఈ స్టార్ యాక్టర్ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి SK21. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి (Rajkumar Periasamy) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. Amaran టైటిల్‌తో వస్తోన్న ఈ మూవీలో సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

చాలా రోజుల తర్వాత ఈ చిత్రం నుంచి నయా అప్‌డేట్ స్టిల్ రూపంలో చక్కర్లు కొడుతోంది. మేజర్‌ ముకుంద్‌ వరదరాజన్‌ సంస్మరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయన సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఓ స్టిల్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. శివకార్తికేయన్‌ సైనికుడిగా స్మారకం చిహ్నానికి సెల్యూట్ చేస్తున్న ఫొటోను షేర్ చేయగా.. ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తోంది. మేజర్‌ ముకుంద్‌కు నివాళులర్పిస్తూ ఓ స్పెషల్ వీడియోను షేర్ చేయగా ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

శివకార్తికేయన్ ఎస్‌కే 21లో నయా లుక్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన స్టిల్స్ చెబుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో విశ్వరూపం ఫేం రాహుల్ బోస్‌ (RahulBose) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఎస్‌కే 21 కశ్మీర్‌ షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లో సాయిపల్లవి దిగిన ఫొటోలు నెటిజన్ల కట్టిపడేస్తున్నాయి. కశ్మీర్‌లో 75 రోజులపాటు SK21 లాంగ్ షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేశారు. ఈ సినిమా కోసం గైడ్‌ చేసిన రియల్‌ హీరోలు ఇండియన్ మిలటరీ జవాన్లకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ శివకార్తికేయన్ టీం రిలీజ్ చేసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

New still of #Sivakarthikeyan From #Amaran 👌🔥

On the occasion of Major Mukund Varatharajan Memorable day✨ pic.twitter.com/pRfDJtRJlj — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) April 25, 2024

According to Vikatan, the title announcement for #SK21 is set for this Diwali, with the next schedule taking place in Chennai & post-production occurring simultaneously; recently, @Siva_Kartikeyan met @ikamalhaasan at the #RKFI office, where #KamalHaasan warmly welcomed him as… pic.twitter.com/xVYmPJdSDn — KARTHIK DP (@dp_karthik) October 11, 2023

Witness the captivating performance of #Sivakarthikeyan, dancing to the beats of #AyalaaAyalaa, while promoting #Ayalaan 👽 Telugu Promotions with fervor 🤩 The Grand Pre-Release Event will begin soon

Watch Live 👉 https://t.co/kUz6D4bOrz#AyalaanfromJan26th@Siva_Kartikeyan… pic.twitter.com/6bC832ZgkX — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 24, 2024

Actor #Karunakaran is getting appreciated for his acting in #Ayaalan In 2024, he has an exciting line-up of movies.. He will be making his Telugu debut in Naga Chaitanya ‘s #Thandel In Tamil, he has #SoodhuKavvum2 , Two movies with #Karthi and plays lead in #KuttraChaatru pic.twitter.com/9zBeNXUE0E — Ramesh Bala (@rameshlaus) January 14, 2024

#Karunakaran shines bright in #Ayaalan! 2024 is a cinematic journey with his Telugu debut #Thandel alongside Naga Chaitanya. Brace for the excitement of #SoodhuKavvum2, a double delight with #Karthi, a Siddharth collaboration, and his lead role in #KuttraChaatru. pic.twitter.com/AGUkfoRdfI — S Abishek Raaja (@cinemapayyan) January 14, 2024

