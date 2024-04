Satyabhama | సత్యభామ నుంచి కాజల్‌, నవీన్‌ చంద్ర కల్లారా సాంగ్

April 25, 2024 / 07:10 PM IST

Satyabhama | అందం, అభినయంతో కోట్లాదిమంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ సంపాదించుకుంది టాలీవుడ్ కలువ కళ్ల భామ కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal). గ్లామరస్‌ పాత్రలతో అదరగొట్టిన కాజల్‌ ఇప్పుడు సత్యభామ (Satyabhama)గా ఎంటర్‌టైన్ చేసేందుకు వస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. Kajal 60గా తెరకెక్కుతున్న సత్యభామ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ గ్లింప్స్.. నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి.

మేకర్స్‌ ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం కల్లారా సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేశారు. నవీన్‌చంద్ర, కాజల్ జర్నీతో సాగే ఈ పాటను శ్రేయాఘోషల్ పాడింది. శ్రేయాఘోషల్ మృదువైన వాయిస్‌తో సాగే ఈ పాట మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్‌ చేయడం పక్కా అని తెలిసిపోతుంది. క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని సుమన్ చిక్కాలా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

మేకర్స్ రీసెంట్‌గా కాజల్‌ స్టైలిష్ గన్‌ లోడ్‌ చేసి పేలుస్తున్న విజువల్స్‌తో డిజైన్‌ చేసిన వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. సినిమాను మే 17న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రాన్ని శశి కిరణ్‌ టిక్కా నిర్మిస్తున్నారు. కాజల్ భయంతో పరిచయం లేని సత్యభామ అనే పోలీసాఫీసర్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్‌, టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. కాజల్ అగర్వాల్‌ ప్రస్తుతం శంకర్‌, కమల్ హాసన్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తోన్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ఇండియన్‌ 2తోపాటు హిందీలో ఉమ చిత్రంలో నటిస్తోంది.

