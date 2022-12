December 2, 2022 / 03:50 PM IST

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ (Sharukh Khan) నటిస్తోన్న యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ పఠాన్‌ (Pathaan). సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకొనే ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. బాలీవుడ్ యాక్టర్ జాన్‌ అబ్రహాం కీ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో మూవీ లవర్స్, అభిమానులను థ్రిల్‌ చేసే హై ఆక్టేన్‌ యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు ఉండబోతున్నట్టు మేకర్స్ అఫీషియల్‌గా ప్రకటించేశారు.

8 దేశాల్లో యాక్షన్‌ సన్నివేశాలను షూట్‌ చేసినట్టు ప్రకటించారు. ఇంతకీ ఆ 8 దేశాలంటనే కదా మీ డౌటు..? స్పెయిన్‌, యూఏఈ, టర్కీ, రష్యా, సైబీరియా, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, ఇండియా, అప్ఘనిస్థాన్. యశ్‌రాజ్‌ ఫిలిమ్స్ అధికారిక ఖాతాలో లొకేషన్‌ విజువల్స్‌ షేర్ చేస్తూ.. 2023 జనవరి 25న మీకు సమీపంలో ఉన్న పెద్ద స్క్రీన్‌పై మాత్రమే పఠాన్ తో వేడుక జరుపుకోండి. హిందీ, తమిళం, తెలుగులో విడుదల అవుతుందంటూ మేకర్స్ ట్వీట్ చేశారు.

పఠాన్‌ నుంచి ఇప్పటికే దీపికా పదుకొనే, షారుఖ్‌ ఖాన్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్లకు మంచి స్పందన వస్తోంది. పఠాన్ చిత్రాన్ని యశ్‌ రాజ్‌ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్‌లో భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తోంది. పఠాన్ దీపికా-షారుఖ్‌ ఖాన్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మూడో సినిమా.

పఠాన్‌ యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు.. స్టిల్స్

8 countries, 3 superstars, 1 film – PATHAAN 💥💥💥

Team Pathaan shot in Spain, UAE, Turkey, Russia and Siberia, Italy, France, India and Afghanistan!

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/58nkglB5GQ

— Yash Raj Films (@yrf) December 2, 2022