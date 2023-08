Mahesh Birthday | మహేష్‌ కు మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పెషల్‌ విషెస్‌

August 9, 2023 / 12:03 PM IST

Mahesh Birthday | సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు (Mahesh Babu) పుట్టినరోజు ( Birthday) నేడు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న‌కు సోష‌ల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెలువెత్తుతున్నాయి. సినిమా ఇండ‌స్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖులే కాక రాజ‌కీయ‌, క్రీడా రంగాల‌కు చెందిన వారు కూడా విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు. తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ (Minister KTR) ట్విట్టర్ వేదిక‌గా మ‌హేష్ బాబుకి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలియ‌జేశారు. హ్యాపీ బర్త్‌ డే బ్రో.. ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నా అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

కాగా, ప్రస్తుతం మహేశ్‌ ‘గుంటూరు కారం’ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. త్రివిక్రమ్‌ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో మహేష్‌ ఊరమాస్‌ లుక్‌ లో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అప్పుడెప్పుడో రిలీజైన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ నుంచి టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్‌ వరకు అన్ని మాస్‌ అటెన్షన్‌ని క్రియేట్‌ చేసేలాగే కనిపించాయి. తాజాగా మహేష్‌ బర్త్‌ డే సందర్భంగా మేకర్స్‌ మరో మాస్‌ పోస్టర్‌ ను విడుదల చేశారు. పోస్టర్‌ లో.. లుంగీలో కూర్చొని ఓ చేతిలో అగ్గిపెట్ట, మరో చేతితో సిగరెట్‌ను అంటిస్తూ కనిపించారు. శ్రీలీల, మీనాక్షీ చౌదరీలు హీరోయిన్‌లుగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు థమన్ స్వరాలు సమకూర్చుతున్నారు. ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది జనవరి 12వ తేదీన విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం ప్రకటించింది.

Happy Birthday Bro @urstrulyMahesh

Many returns of the day as you get a year younger & better 🎂😁

— KTR (@KTRBRS) August 9, 2023