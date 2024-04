April 25, 2024 / 10:08 PM IST

SRH vs RCB : ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లోప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించిన సన్‌రైజ‌ర్స్(SRH) టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు సొంత మైదానంలో చేతులెత్తేశారు. బెంగ‌ళూరు బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేస్తూ రికార్డు స్కోర్ బాదిన ఈ న‌లుగురు బాద‌లేక పెవిలియ‌న్ చేరారు. కీల‌క పోరులో ఓపెన‌ర్ ట్రావిస్ హెడ్(0)తో స‌హా అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(31), మ‌ర్క్‌ర‌మ్‌(7), హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌(7)లు నిరాశ‌ప‌రిచారు. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ స్వ‌ప్నిల్ సింగ్ ఒకే ఓవ‌ర్లో రెండు వికెట్లు తీయ‌డంతో.. ప‌వ‌ర్ ప్లేలోపే హైద‌రాబాద్ నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం నితీశ్ రెడ్డి(10), ష‌హ్‌బాజ్ అహ్మ‌ద్(3)లు మ‌రో వికెట్ ప‌డ‌కుండా జాగ్ర‌త్త‌గా ఆడుతున్నారు. ఆరు ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 62/4

An Impactful Comeback 😎

Swapnil Singh gets the big wicket of Heinrich Klaasen as #SRH lose their fourth in the Powerplay!

Watch the match LIVE on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #SRHvRCB | @RCBTweets pic.twitter.com/VG5hAkJ6dt

— IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2024