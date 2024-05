May 4, 2024 / 11:55 AM IST

Vishwambhara Movie | పద్మవిభూషణ్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Megastar Chiranjeevi) క‌థానాయ‌కుడిగా న‌టిస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ ‘విశ్వంభర’. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో వ‌స్తున్న ఈ సినిమాకు బింబిసార’ ఫేమ్ వశిష్ట దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష దాదాపు 18 ఏండ్ల త‌ర్వాత చిరంజీవితో క‌లిసి ఇందులో న‌టిస్తుంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈరోజు త్రిష పుట్టిన‌రోజు. త్రిష 41వ ప‌డిలోకి అడుగుపెడుతున్న సంద‌ర్భంగా చిత్ర‌యూనిట్ బ‌ర్త్ డే విషెస్ తెలిపింది. దీనితో పాటు కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను పంచుకుంది.

ఇక ఈ మూవీ సోషియో ఫాంటసీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ మూవీ తెర‌కెక్కుతుండ‌గా యువీ క్రియేషన్స్ సంస్థ సుమారు రూ. 200 కోట్లతో బ‌డ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుంది. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎం ఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండ‌గా ఈ చిత్రాన్ని 2025 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

