Kiara Advani | కన్నడ స్టా్ర్ హీరో యశ్‌ (Yash) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్ ప్రాజెక్ట్‌ టాక్సిక్‌ (Toxic). A Fairy Tale For Grown Ups ట్యాగ్‌లైన్‌తో వయశ్‌ 19వ సినిమాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో ఎవరు కనిపించబోతున్నారనే దానిపై ఏదో ఒక గాసిప్‌ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతూనే ఉంది.

May 16, 2024 / 04:13 PM IST

Kiara Advani | కన్నడ స్టా్ర్ హీరో యశ్‌ (Yash) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్ ప్రాజెక్ట్‌ టాక్సిక్‌ (Toxic). A Fairy Tale For Grown Ups ట్యాగ్‌లైన్‌తో వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని యాక్టర్ కమ్‌ డైరెక్టర్‌ గీతు మోహన్‌దాస్‌ డైరెక్ట్ చేస్తోంది. యశ్‌ 19వ సినిమాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ పై వెంకట్‌ కే నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. కాగా ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో ఎవరు కనిపించబోతున్నారనే దానిపై ఏదో ఒక గాసిప్‌ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతూనే ఉంది.

తాజాగా ఈ డైలామాకు చెక్‌ పెట్టే అప్‌డేట్ ఒకటి మూవీ లవర్స్‌లో జోష్ నింపుతోంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కియారా అద్వానీ కూడా కీ రోల్‌ పోషిస్తుండగా.. లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార కీలక పాత్రలో నటిస్తోన్నట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌ సమాచారం. తాజా టాక్ ప్రకారం నయనతార ఇందులో యశ్ సోదరి పాత్రలో కనిపించబోతుందట. ఓ వైపు లీడింగ్‌ హీరోయిన్లుగా కొనసాగుతున్న కియారా అద్వానీ, నయనతార, కేజీఎఫ్‌ ప్రాంఛైజీతో గ్లోబల్ స్టార్‌డమ్‌ సంపాదించిన యశ్‌ సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై కనిపించడం ఖాయమైపోయిందన్న వార్తను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు స్టార్ సెలబ్రిటీల అభిమానులు.

ఈ చిత్రం 1970స్‌ గోవా, కర్ణాటక బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సినిమా సాగనుందని తెలుస్తోండగా.. బెంగళూరులో వేసిన భారీ సెట్స్‌లో అగ్రభాగం టాక్సిక్‌ షూటింగ్‌ నిర్వహించనుండగా.. కొంతభాగం శ్రీలంకలో కూడా షూట్ చేయనున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.కేజీఎఫ్‌ 2 తర్వాత కొత్త సినిమాకు లాంగ్ గ్యాప్ తీసుకున్న యశ్‌.. మరి టాక్సిక్‌లో ఎలా కనిపించబోతున్నాడని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు అభిమానులు. బ్రదర్‌, సిస్టర్‌ మధ్య జరిగే కథాంశంతో టాక్సిస్‌ ఉండబోతుందని తెలుస్తోంది.

టాక్సిక్‌ గ్లింప్స్‌ వీడియో..

కియారా అద్వానీ కాస్లీ డ్రెస్‌..

కియారా అద్వానీ ర్యాంప్‌వాక్..

