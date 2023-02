February 23, 2023 / 12:47 PM IST

Ramcharan | రాజమౌళి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాతో పాన్‌ ఇండియాలోనే కాదు.. పాన్‌ వరల్డ్‌ రేంజిలో క్రేజ్‌ తెచ్చుకున్నాడు రామ్‌ చరణ్‌. ఈ సినిమాలో చెర్రీ యాక్టింగ్‌ చూసి హాలీవుడ్‌ జనాలు ఫిదా అయ్యారు. పైగా ఇటీవల గోల్డెన్‌ గ్లోబ్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవానికి వెళ్లినప్పుడు రామ్‌చరణ్‌ ఆటిట్యూడ్‌కు చాలా ఇంప్రెస్‌ అయిపోయారు. అది ఎంతలా ఉందంటే.. హాలీవుడ్‌ సినిమాల అవార్డుల వేడుకలో యాంకరింగ్‌ చేయమని పిలిచేలా! హాలీవుడ్‌ క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ (హెచ్‌సీఏ) ఫిలిం అవార్డుల ప్రధానోత్సవంలో ప్రజెంటర్‌గా చేయబోతున్నారు. ఈ నెల 24న జరగబోయే ఈ వేడుక కోసం రామ్‌చరణ్‌ అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాకు వెళ్లాడు. ఈ సందర్భంగా గుడ్‌ మార్నింగ్‌ అమెరికా టాక్‌ షోలో పాల్గొన్నాడు. అందులో పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నాడు.

ఈ షోలో ముగ్గురు యాంకర్లతో రామ్‌చరణ్‌ చిట్‌ చాట్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమా గురించి రామ్‌చరణ్‌కు ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. వాటికి రామ్‌చరణ్‌ స్పందిస్తూ 88 ఏళ్ల భారతీయ సినీ చరిత్రలో తొలిసారిగా నాటు నాటు సాంగ్‌ బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ విభాగంలో ఆస్కార్‌కు నామినేట్‌ అయ్యిందని తెలిపాడు. ఈ సాంగ్‌లోని డ్యాన్స్‌, లిరిక్స్‌ అన్నీ కూడా ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్‌ అయ్యాయని.. అందుకే ఈ ఘనత సాధించిందని చెప్పాడు. ఈ సందర్భంగా రాజమౌళి గురించి ఇంట్రెస్టింగ్‌ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. రాజమౌళి గొప్ప రచయిత అని చెప్పాడు. తనను ఇండియన్‌ స్పిల్‌ బర్గ్‌ అని పిలుస్తామని తెలిపాడు. తన తర్వాత సినిమాతో రాజమౌళి గ్లోబల్‌ సినిమాపై తన మార్క్‌ చూపిస్తారని పేర్కొన్నాడు.

ఇంతలో మరో యాంకర్‌ ఉపాసన ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చింది. త్వరలోనే ఫస్ట్‌ బేబీ రాబోతుంది కదా.. ఇప్పుడు నువ్వు బిజీ అయిపోతావేమో అని చరణ్‌తో సరదాగా అన్నది. దానికి మిగిలిన యాంకర్లు ఇద్దరూ రామ్‌చరణ్‌కు కంగ్రాట్స్‌ చెప్పారు. తండ్రి అవుతున్నందుకు ఏమైనా భయాలు ఉన్నాయా? అని అడిగారు. అప్పుడు ఇన్నాళ్లు ఉపాసనకు అంతగా దొరికేవాడిని కాదు.. కానీ ఇప్పుడు తప్పడం లేదని సరదాగా చెప్పుకొచ్చాడు. ముగ్గురు యాంకర్లలో ఒకరు గైనకాలజిస్ట్‌ ఉంది. దీంతో మీ నంబర్‌ తీసుకుంటా. ఉపాసనతో కలిసి అమెరికా వచ్చినప్పుడు అందుబాటులో ఉండండి అని చరణ్‌ అడిగాడు. దీనికి ఆ యాంకర్‌ కూడా తప్పకుండా అంటూ బదులిచ్చింది. మీతో కలిసి ఎక్కడికైనా ట్రావెల్‌ చేసేందుకు సిద్దమేనని పేర్కొంది.

ఇక మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌కు హాలీవుడ్‌ నుంచి వస్తున్న క్రేజ్‌ చూసి టాలీవుడ్‌ జనాలు కూడా ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఒక్క తెలుగు నటుడికి ఇంతటి అరుదైన అవకాశాలను కల్పించడం పట్ల మెగా ఫ్యాన్స్‌ ఫుల్‌ ఖుషీ అవుతున్నారు. చరణ్‌ ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ కాదు గ్లోబల్‌ స్టార్‌ ( #GlobalStarRamCharan ) అంటూ పొగిడేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ కూడా ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

