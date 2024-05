Accident | ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. కారును ట్రక్కు ఢీ కొట్టడంతో ముగ్గురు మృతి

May 12, 2024 / 12:23 PM IST

Accident | రాజస్థాన్‌ (Rajasthan)లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఢిల్లీ – ముంబై ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై ఓ ట్రక్కు కారును ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఇద్దరు తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చేరారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గుజరాత్‌కు చెందిన ఓ కుటుంబం అహ్మదాబాద్‌ నుంచి ఉత్తరాఖండ్‌లోని హరిద్వార్‌కు కారులో బయల్దేరింది. వీరు ప్రయాణిస్తున్న కారు దౌసా సమీపంలోకి రాగానే ఢిల్లీ – ముంబై ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే (Delhi-Mumbai Expressway)పై ఆవు అడ్డొచ్చింది. దీంతో వారు ఆవును తప్పించి కారును రోడ్డు పక్కకు ఆపారు. అదే సమయంలో వెనుక నుంచి వచ్చిన ట్రక్కు కారును బలంగా ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సమీపంలో ఉన్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక మృతదేహాలను శవపరీక్ష నిమిత్తం బండికుయ్‌ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

‘మా అమ్మ అంతిమ కర్మలు చేయడానికి మేం హరిద్వార్‌కు బయల్దేరాము. వెనుక నుంచి ఓ ట్రక్కు మా కారును ఢీ కొట్టింది. మా సోదరుడు, కోడలు, మా మామ ఈ ప్రమాదంలో మరణించారు. నా సోదరి, మేనకోడలి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది’ అని ప్రమాదానికి గురైన కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరు తెలిపారు.

#WATCH | Dausa, Rajasthan: Accident on Delhi-Mumbai Expressway claims life of three people of the same family. pic.twitter.com/gt6872DCr8

