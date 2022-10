October 20, 2022 / 08:43 PM IST

చిరంజీవి (Chiranjeevi) న‌టిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒక‌టి మెగా 154 (Mega 154). బాబీ (కేఎస్ ర‌వీంద్ర‌) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. కాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా నుంచి అదిరిపోయే లుక్‌తో కొత్త అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు. మాస్‌ స్టైల్‌లో ఉన్న చిరంజీవి హాఫ్‌ ఫేస్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ విడుదల చేస్తూ.. బాస్‌ వస్తున్నాడు.. సినిమా టైటిల్‌ టీజర్‌ అక్టోబర్‌ 24న 11.07 గంటలకు లాంఛ్‌ చేయనున్నట్టు తెలియజేశారు.

ఈ చిత్రంలో ర‌వితేజ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై తెర‌కెక్కిస్తున్న ఈ మూవీలో శృతిహాస‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం 2023 జనవరి 13న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

3 పాటలు, కొంత టాకీ పార్ట్‌ మినహా మెగా 154 షూటింగ్‌ పూర్తయినట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఈ చిత్రంలో ర‌వితేజ మాస్ పోలీసాఫీస‌ర్‌ వైజాగ్ రంగ‌రాజు పాత్రలో నటిస్తున్నాడని వార్తలు వస్తుండగా..వీటిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఈ మూవీకి వాల్తేరు వీరయ్య టైటిల్‌ పరిశీలనలో ఉండగా.. మేకర్స్‌ అక్టోబర్‌ 24న క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారని తాజా అప్‌డేట్‌తో చెప్పేశారు.

This Diwali it's Gonna be a "MEGA BLAST"

💥💥💣 💣

Our #Mega154 Title Teaser Launch on 24th October at 11.07 AM❤️‍🔥

Trust me,… Poonakalu Loading 🔥🤙

Megastar @KChiruTweets

Mass Maharaja @RaviTeja_offl @shrutihaasan @ThisIsDSP @konavenkat99 @MythriOfficial @SonyMusicSouth pic.twitter.com/ZRZmvUoKAl

— Bobby (@dirbobby) October 20, 2022