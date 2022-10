Iswarya Menon | నన్ను మైదా బాల్‌ అని పిలిచేవారు.. ఎగతాళి చేసిన వారికి ధన్యవాదాలు : ఐశ్వర్యమీనన్‌

October 19, 2022 / 04:52 PM IST

లవ్‌ ఫెయిల్యూర్‌ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది తమిళ భామ ఐశ్వర్య మీనన్‌ (Iswarya Menon). ఆ తర్వాత పలు తమిళ చిత్రాల్లో నటించింది. ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌ హీరో నిఖిల్‌ సిద్దార్థ్‌ నట్తిస్తున్న స్పై (Spy) చిత్రంలో ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌ లో నటిస్తోంది. ఈ భామ తన చిన్ననాటి రోజులు ఎంత కష్టంగా ఉండేవో చెప్పుకొచ్చింది. చిన్నతనంలో తాను చాలా లావుగా ఉండేదాన్ని అని చెప్పింది.

చాలా మంది నన్ను తరచూ ఎగతాళి చేసేవారు. కొంతమందైతే నన్ను మైదా బాల్‌ (maida ball) అని పిలిచేవారు..నాపై జోకులు వేస్తూ..నవ్వుకుంటూ చిరాకు తెప్పించేవారు. అయితే వారి కామెంట్లకు స్పందించేదాన్ని కాదు. నన్ను నేను లావుగా చూపించుకోవద్దని నిర్ణయించుకున్నా. అందువల్లే వర్కవుట్స్‌ చేయాలని డిసైడ్‌ అయ్యా. అప్పుడే అన్నీ మారిపోయి నా ఫిట్‌ నెస్‌ ప్రయాణం మొదలైంది. 16 ఏండ్ల వయస్సులో వర్కవుట్స్‌ మొదలుపెట్టా. ప్రస్తుతం ఫిట్‌నెస్‌ నా లైఫ్‌ స్టైల్ అని చెప్పుకొచ్చింది.

ఎప్పుడూ తనను ఎగతాళి చేసి..బరువు తగ్గేలా చేసిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసింది ఐశ్వర్య మీనన్‌. అందరూ తనను చూసి ఎగతాళిగా కామెంట్లు చేయడం వల్లే ఫిట్‌నెస్‌ను సీరియస్‌గా తీసుకున్నానని చెప్పుకొచ్చింది.

