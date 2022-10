October 18, 2022 / 03:28 PM IST

Sardar Movie | ‘విరుమన్’, ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌’ వంటి వరుస బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ విజయాలతో ఫుల్‌ జోష్‌లో ఉన్నాడు కార్తి. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో ‘సర్దార్‌’ సినిమాను ప్రమోట్‌ చేస్తున్నాడు. పీ.ఎస్‌ మిత్రన్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం దీపావళి కానుకగా రిలీజ్‌ కానుంది. ఇప్పటికే చిత్రం నుండి రిలీజైన పోస్టర్‌లు, ట్రైలర్ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. రిలీజ్‌ డేట్ దగ్గర పడుతుండటంతో చిత్రబృందం అటు తమిళంలో, ఇటు తెలుగులో వరుసగా ప్రమోషన్లు జరుపుతున్నారు. ప్రమోషన్‌లో భాగంగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ను హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా జరుపాలని మేకర్స్‌ ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు.

‘సర్దార్‌’ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ను మాదాపుర్‌లో మంగళవారం గ్రాండ్‌గా ప్లాన్‌ చేశారు. కాగా ఈ వేడుకకు గెస్ట్‌గా నాగార్జున రానున్నట్లు మేకర్స్ తాజాగా వెల్లడించారు. వీరిద్దరూ గతంలో ‘ఊపిరి’ సినిమాకు కలిసి పనిచేసిన విషయం తెలిసిందే. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో అన్నపూర్ణ స్టూడీయోస్‌ బ్యానర్‌పై నాగార్జున రిలీజ్‌ చేస్తున్నాడు. యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో కార్తి పలు విభిన్న గెటప్స్‌లలో కనిపించనున్నాడు. కార్తికి జోడీగా రాశిఖన్నా, రజిషా విజయన్‌ హీరోయిన్లుగా నటించారు. లైలా, చంకీ పాండే కీలకపాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ ఈ చిత్రం ఏకకాలంలో విడుదల కానుంది.

Get Ready to welcome Team #Sardar to our very own #Hyderabad for the Grand Pre-Release Event on 19th Oct, 4PM🤩

King @iamnagarjuna as chief guest💥

📍Daspalla Convention, 1st Floor, HYD

🎟️https://t.co/awuIMV6ssU@Karthi_Offl @RaashiKhanna_ @rajishavijayan @Psmithran pic.twitter.com/4svjsmmyOK

— Shreyas Media (@shreyasgroup) October 18, 2022