October 20, 2022 / 04:09 PM IST

తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఉన్న వన్‌ ఆఫ్‌ ది టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో ఒకరు సాయికుమార్‌ (Saikumar). డబ్బింగ్‌ ఆర్టిస్టుగా, హీరోగా, విలన్‌గా, క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా కెరీర్‌లో ఎన్నో వైవిధ్యమైన పాత్రలు పోషించారు సాయికుమార్‌. పోలీస్‌ స్టోరీ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాయికుమార్‌ నటించిన చాలా సినిమాలు ఇప్పటికీ టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తుంటాయి.

డబ్బింగ్‌ చైల్డ్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా సినీ కెరీర్‌ను మొదలుపెట్టి.. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు సాయికుమార్‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ సినీ పరిశ్రమలో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా 50 సంవత్సరాలు (Saikumar @50 years) పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సాయికుమార్‌ తొలిసారి మేకప్‌ వేసుకున్న మయసభ దుర్యోధనుడి స్టిల్‌ ఇపుడు నెట్టింట్లో హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది.

5 దశాబ్దాలుగా మూవీ లవర్స్‌ను అలరిస్తున్న సాయికుమార్‌కు కోస్టార్లు, అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. గతేడాది కిరణ్‌ అబ్బవరం హీరోగా నటించిన ఎస్‌ఆర్‌ కల్యాణ మండపం చిత్రంలో తండ్రి పాత్రలో నటించారు సాయికుమార్‌. ఈ ఏడాది గాలివాన వెబ్‌ సిరీస్‌లో కూడా మెరిశారు. సాయికుమార్‌ కొత్త సినిమాలకు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ రావాల్సి ఉంది.

#SaiKumar garu completes 50 years as an actor. @saikumaractor 1st wore make-up for Mayasabha Duryodhana. Here’s a rare pic of him as Duryodhana from the play. Congrats on great accomplishments in last 5 decades & best wishes for many more to come#SaikumarCompletesGoldenJubilee pic.twitter.com/wO9lC5Zwu1

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) October 20, 2022