May 1, 2024 / 11:31 AM IST

Hari Hara Veera Mallu | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో, జనసేన చీఫ్‌ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ (Pawan Kalyan) ప్రస్తుతం ఏపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీగా ఉన్నారని తెలిసిందే. పొలిటికల్‌ టూర్‌లో బిజీగా ఉన్న పవన్‌ కల్యాణ్‌ టీం ఇప్పటికే పలు సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడు. వీటిలో ఒకటి టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం హ‌రిహ‌ర వీర‌మ‌ల్లు (Hari Hara Veera Mallu). క్రిష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి టీజర్‌ అప్‌డేట్ అందిస్తూ షేర్ చేసిన లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

తాజాగా ధర్మం కోసం యుద్దం చేసేందుకు హరిహరవీరమల్లు ఖచ్చి పట్టుకొని వెళ్తున్న బ్యాక్ లుక్ షేర్ చేయగా.. సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తుంది. ధైర్యం, పరాక్రమంతో ధర్మం కోసం యుద్దం ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేసేందుకు హరిహరవీరమల్లు టీజర్‌ రేపు ఉదయం 9 గంటలకు వచ్చేస్తుంది.. అని ట్వీట్ చేశారు మేకర్స్‌. టీజర్‌ గూస్‌బంప్స్ తెప్పించడం ఖాయమని తాజా అప్‌డేట్ చెప్పకనే చెబుతోంది.

చాలా కాలం నుంచి సెట్స్‌పై ఉన్న ఈ చిత్రం నుంచి కొత్త అప్‌డేట్ ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానుల కోసం క్రిష్‌ టీం బ్యాక్ టు బ్యాక్ అప్‌డేట్స్‌ తో ఖుషీ చేసేందుకు రెడీ అవుతుందని తాజా వార్తతో తెలిసిపోతుంది. రాబోయే రోజుల్లో పవన్‌ కల్యాణ్ నుంచి మరిన్ని ఎక్జయిటింగ్ అనౌన్స్ మెంట్స్ ఉండబోతున్నాయని అర్థమవుతోంది.

పవన్‌ కల్యాణ్‌ కెరీర్‌లో తొలిసారి పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నిధి అగర్వాల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. బాలీవుడ్ నటుడు అర్జున్ రాంపాల్‌, న‌ర్గీస్ ఫ‌క్రీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు లెజెండరీ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఎంఎం కీర‌వాణి ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు‌‌.

హ‌రిహ‌ర‌వీర‌మ‌ల్లు రెండు పార్టులుగా రాబోతుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌‌. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన హ‌రిహ‌ర‌వీర‌మ‌ల్లు పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ వీడియోలు సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. హరిహరవీరమల్లు అండ్‌ టీంపై వచ్చే హై ఆక్టేన్‌ యాక్షన్‌ సీన్లను ఇప్పటికే రామోజీఫిలింసిటీలో చిత్రీకరించారు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ మరోవైపు ఓజీ, ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ సినిమాలు కూడా చేస్తున్నాడు.

టీజర్‌ అప్‌డేట్ నయా లుక్..

A tease into the BATTLE for DHARMA 💥 #HariHaraVeeraMallu Teaser will be out TOMORROW @ 9:00 AM 🔥

#HariHaraVeeraMallu to be completed by this year end and we are planning to Release it before Elections- AM Rathnam💥

pic.twitter.com/8s8VuqoP76

— Rusthum (@RusthumlHere) September 4, 2023