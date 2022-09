Vikram Movie | 100ఏళ్ళ కోలీవుడ్ సినీ చరిత్రలో.. ‘విక్రమ్‌’ మూవీ సంచలన రికార్డు

September 23, 2022 / 04:52 PM IST

Vikram Movie Records | విశ్వనాయకుడు క‌మ‌ల్ హాస‌న్ నటించిన లేటెస్ట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘విక్రమ్‌’. లోకేష్‌ కనగరాజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జూన్ 3న విడుద‌లై ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గర సంచ‌ల‌నాలు సృష్టించింది. త‌మిళంలో ‘బాహుబ‌లి-2’ రికార్డును బ్రేక్ చేసి ఇండ‌స్ట్రీహిట్‌గా నిలిచింది. విడుద‌లైన అన్ని ఏరియాల్లో డ‌బుల్ బ్లాక్ బ‌స్టర్‌గా నిలిచింది. చాలా కాలం త‌ర్వాత క‌మ‌ల్‌కు విక్రమ్‌ సినిమా భారీ విజ‌యాన్నించింది. ఇక‌ దాదాపు నాలుగేళ్ళ త‌ర్వాత క‌మ‌ల్ వెండితెర‌పై క‌నిపించ‌డంతో అభిమానులు సంబురాలు చేసుకున్నారు. అందులో అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్‌ సినిమాను చేయ‌డంతో ఫ్యాన్స్ సంతోషానికి అవదుల్లేకుండా పోయాయి.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ‘విక్రమ్‌’ సినిమా థియేట్రికల్‌ రన్‌ పూర్తయింది. ఈ సినిమా కోయంబత్తూర్‌లోని కేజీ సినిమాస్‌ థియేటర్‌లో 113రోజులు ప్రదర్శితం అయింది. ఈ మధ్య కాలంలో ఒక సినిమా నెల రోజులు థియేటర్‌లో ఆడితే అది గొప్ప విషయం. అలాంటి విక్రమ్‌ చిత్రం ఏకంగా 113రోజులు ప్రదర్శితమయిందంటే ఈ సినిమా క్రేజ్‌ ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. 100ఏళ్ళ కోలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీ చరిత్రలోనే అత్యధిక మంది వీక్షించిన తమిళ సినిమాగా విక్రమ్‌ మూవీ రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది. ఇక ఈ చిత్రం ఫైనల్‌గా రూ.450 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్‌ చేసి కోలీవుడ్‌లో హైయెస్ట్ షేర్‌ సాధించిన సినిమాగా నిలిచింది.

యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో మ‌ల‌యాళ స్టార్ ఫాహాద్ ఫాజిల్‌, తమిళ స్టార్ విజ‌య్ సేతుప‌తి కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. సూర్య రోలెక్స్ పాత్ర‌లో 5 నిమిషాలు మెరిసాడు. సూర్య పాత్ర సినిమాకే హైలేట్ అని చెప్ప‌వ‌చ్చు. అనిరుధ్ ర‌విచంద్ర‌న్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని రాజ్ క‌మ‌ల్ ఫిలింస్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ బ్యాన‌ర్‌పై ఆర్. మహేంద్ర‌న్‌తో క‌లిసి క‌మ‌ల్ స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కించాడు.

#KamalHaasan 's Mammoth INDUSTRY HIT #Vikram ends its theatrical run in TN today at Coimbatore KG Cinemas (113 days).

The movie has set the ALL TIME record for:

Highest Gross

Highest Share &

Highest Footfalls in 100 years of Tamil Cinema. (TN) #KamalHaasan#LokeshKanagaraj

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 22, 2022