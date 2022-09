September 29, 2022 / 06:45 PM IST

ర‌వితేజ (Ravi Teja) న‌టిస్తోన్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు టైగ‌ర్ నాగేశ్వ‌ర్ రావు (Tiger Nageswara Rao). ఈ సినిమాతో సీనియ‌ర్ న‌టి రేణూదేశాయ్ (Renu Desai) కీ రోల్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇందులో హేమ‌ల‌త ల‌వ‌ణం అనే ప‌వ‌ర్ ఫుల్ పాత్ర పోషిస్తోంది రేణూ దేశాయ్‌. తాజాగా మేకర్స్ ఈ పాత్ర‌ను ప‌రిచ‌యం చేస్తూ వీడియో (Hemalatha Lavanam video)ను విడుద‌ల చేయ‌గా..నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

18 ఏండ్ల త‌ర్వాత బిగ్ స్క్రీన్‌కు రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న‌ రేణూదేశాయ్‌కు స్వాగ‌తం. అంద‌రూ ఎంతో ఇష్ట‌ప‌డే రేణూ దేశాయ్ టైగ‌ర్ నాగేశ్వ‌ర్ రావు చిత్రంలో హేమ‌ల‌త ల‌వ‌ణం పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌బోతున్నారు అంటూ మేక‌ర్స్ ట్వీట్ చేశారు. టైగ‌ర్ నాగేశ్వ‌ర్ రావు బాలీవుడ్ బ్యూటీ కృతిస‌న‌న్ సోద‌రి నుపుర్ స‌న‌న్ టాలీవుడ్‌కు ప‌రిచ‌య‌మ‌వుతోంది.

Team #TigerNageswaraRao welcomes #RenuDesai back to the big screens after 18 years

The much loved actress will be seen as 'Hemalatha Lavanam'

September 29, 2022