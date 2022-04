April 25, 2022 / 09:54 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood)స్టార్ యాక్ట‌ర్ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ (Pawan Kalyan) ఏదో ఒక అప్ డేట్ ఇస్తూ అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతున్నాడు. ఈ హీరో ప్ర‌స్తుతం క్రిష్ (Krish) డైరెక్ట్ చేస్తున్న హ‌రిహ‌ర వీర‌మ‌ల్లు (Hari Hara Veera Mallu) చిత్రంలో టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం రామోజీ ఫిలింసిటీలో షూటింగ్ కొన‌సాగుతోంది. తాజాగా షూటింగ్ లొకేష‌న్‌లో నుంచి బ‌య‌టకు వ‌చ్చిన ఓ ఫొటో..నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

ప‌వ‌న్ యాక్ష‌న్ స‌న్నివేశంలో పాల్గొన్న త‌ర్వాత క్రిష్‌తో క‌లిసి మానిట‌ర్ లో సీన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాడు. ఈ సినిమాలో త‌న పాత్ర కోసం ప‌వ‌న్ ఇప్ప‌టికే మార్ష‌ల్ ఆర్ట్స్ ప్రాక్టీస్ సెష‌న్ లో కూడా పాల్గొన్నాడు. త‌న మార్ష‌ల్ ఆర్ట్స్ నైపుణ్యాన్ని సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్ పై పూర్తి స్థాయిలో చూపించ‌బోతున్నాడ‌ని తాజా స్టిల్ చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతోంది. ఈ చిత్రంలో ఇస్మార్ట్ హీరోయిన్ నిధి అగ‌ర్వాల్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ లో న‌టిస్తోంది. శ్రీలంకన్ బ్యూటీ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండేజ్‌, బాలీవుడ్ న‌టుడు అర్జున్ రాంపాల్ కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రంలో ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ మొగ‌లుల కాలం నాటి వ‌జ్రాల దొంగ పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌బోతున్నాడ‌ని టాక్ వినిపిస్తోంది. మొత్తానికి ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ హ‌రిహ‌ర వీర‌మ‌ల్లులో త‌న‌లోని డిఫ‌రెంట్ యాంగిల్‌ను చూపించ‌బోతుండ‌టం ఖాయ‌మ‌ని తాజా స్టిల్‌ను చూసి అనుకుంటున్నారు అభిమానులు.

Intense! Poised! Determined and Focused!

That's how #PowerStar is on the sets of his films#PSPK #HHVM #HariHaraVeeraMallu pic.twitter.com/2ASVMoaimE

— Sashidhar Adivi (@sashidharadivi) April 25, 2022