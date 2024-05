May 18, 2024 / 04:00 PM IST

Actor Sunil | ‘భ్రమయుగం’ సినిమాతో ఈ ఏడాది మ‌ల‌యాళం ఇండ‌స్ట్రీకి ఫ‌స్ట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందించారు మలయాళ అగ్రకథానాయకుడు మమ్ముట్టి. హార్ర‌ర్ నేప‌థ్యంలో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం రూ.70 కోట్ల వ‌ర‌కు వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. అయితే ఈ సినిమా అనంత‌రం మమ్ముట్టి చేస్తున్న మాస్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ ‘టర్బో’. వైశాక్‌ దర్శకత్వంలో రానున్న ఈ చిత్రంను మమ్ముట్టి సొంత నిర్మాణ సంస్థ మమ్ముట్టి కంపెనీ నిర్మిస్తుంది. ఇందులో టర్బో జోస్‌ పాత్రలో ఆయన కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా మే 23న విడుద‌ల కానుంది. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా.. మంచి రెస్పాన్స్ ల‌భించింది. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర‌ప‌డుతుండ‌టంతో ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో బిజీగా ఉన్నారు మేక‌ర్స్. ఇప్ప‌టికే మూవీలో న‌టిస్తున్న క‌న్న‌డ న‌టుడు రాజ్‌బీ శెట్టి ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక తాజాగా మూవీ నుంచి మ‌రో సాలిడ్ అప్‌డేట్‌ను పంచుకున్నారు.

ఈ మూవీలో టాలీవుడ్ న‌టుడు సునీల్ ఆటో బిల్లా అనే కీల‌క పాత్రలో న‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా పోస్ట‌ర్ కూడా విడుద‌ల చేశారు. ఇక పోస్ట‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. సునీల్ ఇందులో రౌడీ పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది.

Sunil as Auto Billa#Turbo in Cinemas Worldwide on May 23 , 2024 pic.twitter.com/DA4tjNUQbI

— Mammootty (@mammukka) May 17, 2024