April 25, 2022 / 09:20 PM IST

అర్జున్ రెడ్డి ద‌ర్శ‌కుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా (sandeep reddy vanga) డైరెక్ట్ చేస్తున్న చిత్రం యానిమ‌ల్ (Animal). క‌న్నడ బ్యూటీ ర‌ష్మిక మంద‌న్నా (Rashmika Mandanna)ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్ర షూటింగ్ మ‌నాలీలో (Manali)ని అంద‌మైన ప్ర‌దేశంలో మొద‌లైంది. ర‌ణ్ బీర్ క‌పూర్ (Ranbir Kapoor) అండ్ ర‌ష్మిక టీం. ఇంతకీ మ‌నాలీలో ఏం షూట్ చేస్తున్నార‌ని తెగ త‌ల‌లు ప‌ట్టుకుంటున్న‌నెటిజ‌న్ల కోసం లీక్‌డ్ వీడియో ఒక‌టి ఇపుడు నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.

ర‌ణ్ బీర్ క‌పూర్ వైట్ అండ్ వైట్ కుర్తా ఫైజామాలో క‌నిపిస్తుండ‌గా..ర‌ష్మిక ఎరుపు అంచు బార్డ‌ర్ తో ఉన్న చీర‌లో ఉంది. ఈ ఇద్ద‌రిపై మ‌నాలీలోని ఓ ఎత్తైన బ్రిడ్జిపై కొన్ని స‌న్నివేశాల‌ను చిత్రీక‌రిస్తుంది యూనిట్. రోడ్డు మార్గం వెంబ‌డి వెళ్తున్న ఓ ప్ర‌యాణికుడు ఆ దృశ్యాల‌ను త‌న కెమెరాల‌ను బంధించాడు. నేను ర‌ణ్ బీర్ క‌పూర్ ను ఇప్పుడే చూశాను. ..అంటూ వీడియోకు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు.

Woaah! A glimpse of #RanbirKapoor & #RashmikaMandanna shooting in Manali for #Animal😍😍

📸: @RanbirKUniverse@iamRashmika pic.twitter.com/W3NZ6sIV6J

— Pinkvilla (@pinkvilla) April 23, 2022