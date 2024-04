April 26, 2024 / 11:02 AM IST

Avesham | కొంతకాలంగా ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మాలీవుడ్ సినిమాలు టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాయని తెలిసిందే. తాజాగా పాపులర్‌ మలయాళ స్టార్ హీరో ఫహద్‌ ఫాసిల్ (Fahadh Faasil) నటించిన తాజా చిత్రం ఆవేశం (Avesham) మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. యాక్షన్‌ కామెడీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రోమాంచం ఫేం జీతూ మాధవన్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ విడుదలైన తొలి రోజు నుంచి పాజిటివ్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతూ.. నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.

ఈ చిత్రం గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ.100 కోట్లకు గ్రాస్‌ సాధించిన మాలీవుడ్‌ మూవీగా నిలిచింది. మరోవైపు కేరళ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.50 కోట్ల గ్రాస్ సాధించి అరుదైన మైల్‌స్టోన్‌కు చేరుకుని టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. పులిమురుగన్‌, బాహుబలి 2, లూసిఫర్‌, కేజీఎఫ్ 2, జైలర్‌, ఆర్‌డీఎక్స్‌, లియో, ప్రేమలు, మంజుమ్మెల్ బాయ్స్‌, ది గోట్‌లైఫ్‌ సినిమాల తర్వాత ఈ మైల్‌స్టోన్‌ చేరుకున్న 12వ సినిమాగా ఆవేశం రికార్డుల్లోకెక్కింది. మొత్తానికి ఫహద్ ఫాసిల్ క్రేజ్‌కు మాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్‌ షేక్ అవుతుండటంతో అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోతున్నాయి.

2024 మొదటి త్రైమాసికంలో మాలీవుడ్ నుంచి ప్రేమలు, మంజుమ్మెల్‌ బాయ్స్‌, The Goat Life సినిమాలు 100 కోట్ల క్లబ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చాయని తెలిసిందే. తాజాగా ఆవేశం కూడా ఈ జాబితాలో చేరిపోయింది. ఈ చిత్రాన్ని నజ్రియా నజీమ్‌ నిర్మించడం విశేషం. ఫహద్‌ ఫాసిల్‌ ప్రస్తుతం తెలుగు పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప ది రూల్‌లో నటిస్తున్నాడు. పుష్ప ది రైజ్‌లో ఒకటి తగ్గింది.. అంటూ తనదైన మ్యానరిజంతో అలరించాడు ఫహద్ ఫాసిల్‌. మరోవైపు తమిళంలో మారీసన్‌, వెట్టయియాన్‌ చిత్రాల్లో నటిస్తుండగా.. షూటింగ్ దశలో ఉన్నాయి.

