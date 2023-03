VT13 | వరుణ్‌ తేజ్‌ VT13లో మాజీ మిస్‌ యూనివర్స్‌ మానుషి ఛిల్లార్‌

March 3, 2023 / 11:57 AM IST

టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) ప్రస్తుతం వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో చేస్తున్న సినిమా VT13. ఈ చిత్రానికి శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా నటిస్తున్నాడు. కాగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో ఎవరు కనిపించబోతున్నారనేది క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్. VT13లో మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి ఛిల్లార్‌ (Manushi Chhillar) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

ఈ విషయాన్ని స్పెషల్ లుక్‌ ద్వారా తెలియజేశారు మేకర్స్‌. యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్ (భారత వైమానిక దళం)కు నివాళులర్పిస్తూ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో మానుషి ఛిల్లార్‌ రాడార్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనుంది. తెలుగు, హిందీ బై లింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న VT13కు సంబంధించి మేకర్స్ ఇప్పటికే పలు కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు.

సోనీ పిక్చర్స్-రెనాయ్‌సెన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై సందీప్ ముద్ద, నందకుమార్‌ అబ్బినేని తెరకెక్కిస్తున్న VT13 ఈ ఏడాది చివరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. వరుణ్ తేజ్‌ ఇప్పటికే VT 12గా వస్తున్న గాండివధారి అర్జున సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ప్రవీణ్‌ సత్తారు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. ఇప్పటికే విడుదలైన గాండివధారి అర్జున మోషన్‌ పోస్టర్‌ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జే మేయర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

