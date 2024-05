May 16, 2024 / 12:05 PM IST

BCCI Head Coach | భారత క్రికెట్‌ జట్టు ప్రధాన కోచ్‌గా రాహుల్‌ ద్రావిడ్ పదవీకాలం మరికొద్ది రోజుల్లో ముగియనున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ద్రావిడ్ పదవీకాలం ముగియనున్న నేపథ్యంలో బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా (బీసీసీఐ) హెడ్‌ కోచ్‌ పదవికి ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేసింది. అయితే ఈ అప్లికేషన్లను ఓపెన్​ గూగుల్ ఫార్మ్స్​లో అందుబాటులో ఉంచింది బీసీసీఐ. దీంతో ఇదే అదునుగా భావించిన‌ పలువురు నెటిజన్లు సరదాగా భారత క్రికెట్‌ జట్టు ప్రధాన కోచ్‌ కోసం దరఖాస్తు చేస్తున్నారు. ఆ స్క్రీన్‌ షాట్స్‌లను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకుంటున్నారు.

అయితే టాలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కుడు, న‌టుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ కూడా బీసీసీఐ హెడ్ కోచ్ పదవీకి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. తాను అప్లై చేసిన విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. అయితే ఆ ద‌ర‌ఖాస్తును బీసీసీఐ రిజెక్ట్ చేసింద‌ని తెలిపారు. అయితే ఈ ద‌ర‌ఖాస్తును నింపడం తనకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. మీకు తెలుసా, నేను ఒకసారి టీమ్ ఇండియాకు హెడ్ కోచ్‌ కావాలని అనుకున్నాను అని ఏదో ఒక రోజు నా పిల్లలకు చెప్పాలని అనుకున్నాను. కానీ అంటూ ఎక్స్ వేదిక‌గా పోస్ట్ చేశాడు.

చాలా కాలంగా సినిమాల‌కు దూరంగా ఉంటున్న రాహుల్ రవీంద్రన్ చివ‌రిగా వెన్నెల కిషోర్ చారి 111 సినిమాలో క‌నిపించాడు. ప్ర‌స్తుతం రాహుల్ ద‌ర్శ‌కత్వంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం గ‌ర్ల్ ఫ్రెండ్. ఈ సినిమాలో ర‌ష్మిక మంద‌న్నా క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తుంది.

I thought it’d be fun to just fill up the form and submit it for the heck of it. Thought I could tell my kids someday that “you know, I was in the running to be Head Coach of Team India once.” But… ☹️☹️ pic.twitter.com/b54ochsyhQ

— Rahul Ravindran (@23_rahulr) May 15, 2024