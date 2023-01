Atlee | తండ్రి అయిన కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ అట్లీ

January 31, 2023 / 10:00 PM IST

Atlee | కోలీవుడ్ స్టా్ర్ డైరెక్టర్ అట్లీ తండ్రయ్యాడు. అట్లీ భార్య ప్రియా మోహన్ తాజాగా పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ ఆనందాన్ని అట్లీ సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. ‘అవును వారు చెప్పింది నిజమే. ప్రపంచంలో దీన్ని మించిన ఆనందం మరెక్కడా లేదు. మాకు మగబిడ్డ జన్మించాడు. ఈ విషయాన్ని అనౌన్స్ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా బిడ్డకు మీ అందరి ప్రేమ, ఆశీర్వాదాలు కావాలని కోరుకుంటున్నా’ అంటూ ప్రియాతో కలిసి ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేశాడు.

They were right 😍 There’s no feeling in the world like this ♥️

And just like tat our baby boy is here! A new exciting adventure of parenthood starts today!

Grateful. Happy. Blessed. 🤗♥️🙏🏼 @priyaatlee pic.twitter.com/TzvoiFPzyc

— atlee (@Atlee_dir) January 31, 2023