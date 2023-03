March 3, 2023 / 08:26 AM IST

భారత సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న వన్ ఆఫ్‌ ది టాలెంటెడ్‌ హీరోయిన్లలో టాప్‌లో ఉంటుంది బాలీవుడ్ భామ దీపికా పదుకొనే (Deepika Padukone). ఈ భామ గ్లామరస్‌ పాత్రల్లోనైనా, యాక్షన్‌ అవతార్‌లో అయినా కనిపించాలంటే నా తర్వాతే ఎవరైనా అని ఇటీవలే విడుదలైన పఠాన్‌ సినిమాతో మరోసారి నిరూపించింది. మార్చి 12న డాల్బీ థియేటర్‌లో ఆస్కార్‌ అవార్డుల (Oscars Ceremony) కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరుగబోతున్న విషయం తెలిసిందే.

ఆస్కార్‌ సెర్మనీకి ఆహ్వానం అందుకుంది దీపికా పదుకొనే. ఆస్కార్‌లో వన్ ఆఫ్‌ ది ప్రజెంటర్‌గా మెరువబోతుంది. ప్రియాంకా చోప్రా తర్వాత ఆస్కార్‌ ఈవెంట్‌లో సందడి చేయనున్న రెండో భారతీయ నటిగా దీపికాపదుకొనే నిలిచింది. హాలీవుడ్‌ యాక్టర్లు రిజ్‌ అహ్మద్‌, ఎమిలీ బ్లంట్‌, సామ్యూల్‌ ఎల్‌ జాక్సన్‌, డ్వానే జాన్సన్‌, జోయ్‌ సల్దానా, జెన్నిఫర్‌ కొన్నెల్లీ ఈ ఏడాది అకాడమీ అవార్డ్సులో సందడి చేసే వారి జాబితాలో ఉన్నారు. పఠాన్ సినిమాతో కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్‌ బ్లాక్ బస్టర్‌ను ఖాతాలో వేసుకుంది దీపికా పదుకొనే.

పఠాన్‌లో అందాలు ఆరబోస్తూనే.. యాక్షన్‌ అవతార్‌లో అదరగొట్టేసింది. ఈ భామ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో పుల్ బిజీగా ఉంది. షారుఖ్‌ ఖాన్‌ టైటిల్ రోల్‌ పోషిస్తున్న జవాన్‌ లో అతిథి పాత్రలో మెరువబోతుంది దీపికా పదుకొనే. మరోవైపు నాగ్‌ అశ్విన్ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ Kలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు ఫైటర్‌లో కూడా నటిస్తుండగా.. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది.

Meet your first slate of presenters for the 95th Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/U87WDh88MR

— The Academy (@TheAcademy) March 2, 2023