March 8, 2023 / 07:00 PM IST

హాలీవుడ్‌ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ జేమ్స్‌ కామెరాన్‌ (James Cameron) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సిల్వర్ స్క్రీన్‌ విజువల్ వండర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ అవతార్‌. ఈ ప్రాంఛైజీలో గతేడాది అవతార్‌ 2 (Avatar: The Way Of Water) ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మరోసారి నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. కాగా ఈ ఎక్జయిటింగ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఇప్పుడు డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాంలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అయింది.

మీరు ఇంట్లో ఉన్నపుడు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు పండోరాకు తిరిగివెళ్లండి.. అవతార్‌ 2 డిజిటల్‌ ప్రపంచంలోకి మార్చి 28న రాబోతుంది. మునుపెన్నడూ చూడనట్వంటి సినిమాను మూడు గంటలు యాక్సెస్‌ చేసేందుకు అవతార్‌ 2 (Avatar The Way Of Water)ను మీ సినిమా కలెక్షన్లలో యాడ్‌ చేసుకోండి.. అంటూ ట్వీట్ ద్వారా అవతార్‌ టీం తెలియజేసింది.

అవతార్‌ 2 అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో, యాపిల్ టీవీ, Vudu, Movies Anywhere ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో రిలీజ్ కానుంది. అవతార్‌ 2 అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో, యాపిల్ టీవీ, Vudu, Movies Anywhere ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. 4కే అల్ట్రా హెచ్‌డీటీఎం రెజల్యూషన్‌, డాల్బీ అట్మాస్‌ సౌండ్‌ ట్రాక్‌ (ఆడియో)తో అవతార్‌ 2 డిజిటల్‌ వరల్డ్‌లో సందడి చేయనుంది. అవతార్ 2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా 160 భాషల్లో సుమారు 55 వేల థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. అవతార్ 2 మంచి వసూళ్లు రాబట్టి టాక్‌ ఆఫ్ ది గ్లోబల్‌ ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది.

Return to Pandora whenever you want at home, only on Digital March 28. Get access to over three hours of never-before-seen extras when you add #AvatarTheWayOfWater to your movie collection. pic.twitter.com/4dOhyjMU9l

— Avatar (@officialavatar) March 7, 2023