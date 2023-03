Dasara | ముంబైలో దసరా టీంతో నాని హోలీ వేడుకలు.. ట్రెండింగ్‌లో స్టిల్స్, వీడియో

న్యాచురల్ స్టార్ నాని (Nani) నటిస్తున్న దసరా (Dasara) మార్చి 30న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. నాని టీం ఇప్పటికే ఇంటర్య్వూలు ఇస్తూ ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొంటుంది. కాగా నాని అండ్ దసరా టీం ముంబైలో హోలీని జరుపుకుంది.

న్యాచురల్ స్టార్ నాని (Nani) త్వరలోనే దసరా (Dasara)తో థియేటర్లలో ధూమ్‌ ధామ్‌ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. మార్చి 30న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది దసరా. నాని టీం ఇప్పటికే ఇంటర్య్వూలు ఇస్తూ ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొంటుంది. కాగా నాని అండ్ దసరా టీం ముంబైలో హోలీని జరుపుకుంది. ముంబై వీధులు ఊర మాస్‌ డప్పు చప్పుళ్లు, డీజే సౌండ్స్ తో మార్మోగిపోగా.. మూవీ లవర్స్, ఫాలోవర్లు, అభిమానుల సమక్షంలో హోలీ సెలబ్రేషన్స్ (Holi Celebrations) లో పాల్గొన్నాడు నాని .

హోలీ సందర్భంగా నానికి రంగులు పూసిన అభిమానులు ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు. ఓ వైపు దసరా ప్రమోషన్స్, మరోవైపు హోలీ వేడుకలతో అభిమానుల్లో ఫుల్‌ జోష్‌ నింపాడు నాని. ఈ ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఇటీవలే దసరా నుంచి ఛమీకీలా అంగిలేసి ఓ వదినే అంటూ సాగే మూడో పాట విడుదలవగా.. నెట్టింట్ హల్ చల్ చేస్తోంది.

తెలంగాణలోని సింగరేణి బొగ్గు గని బ్యాక్‌డ్రాప్‌ విలేజ్‌ నేపథ్యంలో సాగే స్టోరీతో వస్తోంది దసరా. ఈ చిత్రంలో కీర్తిసురేశ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. దసరాలో సాయికుమార్, స‌ముద్రఖని, జ‌రీనా వ‌హ‌బ్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ ల‌క్ష్మి వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి తెరకెక్కిస్తున్నారు. సంతోష్ నారాయ‌ణ‌న్ ఈ మూవీకి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మరోవైపు ధూమ్‌ ధాం దోస్తాన్‌ సాంగ్ కూడా నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. దసరా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు,తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

