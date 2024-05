May 9, 2024 / 11:25 AM IST

Vijay Deverakonda | చిన్న పాత్రలతో కెరీర్‌ షురూ చేసి పెళ్లి చూపులు సినిమాతో లీడ్‌ హీరోగా ఎంట్రీతో సూపర్ బ్రేక్ అందుకున్నాడు విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) . ఆ తర్వాత అర్జున్‌ రెడ్డి, గీతగోవిందం సినిమాతో క్లాస్‌, మాస్‌ ప్రేక్షకుల్లో అదిరిపోయే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు. ఇటీవలే ఫ్యామిలీ స్టార్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా.. ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది.

అభిమానులకు ఎలాగైనా మంచి హిట్టు అందించాలని ఎదురుచూస్తున్న రౌడీ బాయ్‌ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్‌, ఫాలోవర్లు, అభిమానులు, నెటిజన్లు, కోస్టార్లు విజయ్‌ దేవరకొండకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ ప్రస్తుతం గౌతమ్ తిన్ననూరి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న కాప్ డ్రామా ప్రాజెక్ట్‌ వీడీ 12 (VD12)లో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది.

విజయ్‌కు విషెస్‌ చెబుతూ.. మా రౌడీ అభిమానులు, తెలుగు ప్రేక్షకులను ఓపికను ప్రశంసించాల్సిందే. మీ కోసం అద్భుతమైన సినిమా చేస్తున్నాం. కానీ కొంచెం ఆలస్యం అవ్వొచ్చు. ఖచ్చితంగా ఉత్తమమైన అనుభూతి అందించబోతున్నాం. ప్రస్తుతం వైజాగ్‌లో VD12 భారీ షెడ్యూల్ షూట్ కొనసాగుతుంది. విజయ్ దేవరకొండకు బర్త్‌ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. త్వరలోనే ఈ మూవీ అప్‌డేట్‌ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాం.. అంటూ నిర్మాత నాగవంశీ, డైరెక్టర్ గౌతమ్‌ తిన్ననూరి టీం ప్రెస్ నోట్‌ విడుదల చేశారు.

సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌-శ్రీకర స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌ సంయుక్త నిర్మాణంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి పాపులర్‌ మలయాళం సినిమాటోగ్రాఫర్ గిరీష్‌ గంగాధరన్‌ పనిచేయబోతున్నారు. గిరీష్‌ గంగాధరన్ గతేడాది కమల్ హాసన్‌ నటించిన విక్రమ్‌ సినిమాతోపాటు అవార్డు విన్నింగ్ సినిమాలు అంగమలై డైరీస్‌, జల్లికట్టు లాంటికి పనిచేశారు. VD12 చిత్రానికి టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ (Anirudh Ravichander) సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

బర్త్‌ డే విషెస్‌ ..

Labelled him as a tier-2 hero but he is beyond the word SENSATION and here’s the proof 😌🔥#VijayDeverakonda @TheDeverakonda pic.twitter.com/htT3uMohgq

— Keerthie⭐ (@DeverakondaFb) May 5, 2024