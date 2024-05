May 9, 2024 / 12:02 PM IST

Rashmika Mandanna | బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్‌ సల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan), కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్‌ ఏఆర్ మురుగదాస్ (AR Murugadoss) కాంబినేషన్‌లో సినిమా వస్తుందని తెలిసిందే. ఈ మూవీ ‘సికందర్’ (Sikandar) టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని నదియాద్వాలా గ్రాండ్‌సన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యాన‌ర్‌పై సాజిద్ నదియాద్వాలా నిర్మిస్తున్నారు. సికిందర్‌ను 2025 ఈద్ కానుక‌గా విడుద‌ల చేయనున్నట్టు ఇప్పటికే మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.

తాజాగా ఈ సినిమాలో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో ఎవరు కనిపించబోతున్నారనే దానిపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. సికిందర్‌లో సల్మాన్‌ఖాన్‌తో కన్నడ సోయగం రష్మికమందన్నా రొమాన్స్ చేయబోతుంది. ఈ విషయాన్ని ఫిల్మ్‌ క్రిటిక్ తరణ్ ఆదర్శ్‌ ట్వీట్ చేశాడు. పుష్ప సినిమాతో వరల్డ్‌వైడ్‌గా సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్న ఈ నేషనల్‌ క్రష్‌ను మురుగదాస్‌ సికిందర్‌లో ఎలాంటి పాత్రలో చూపించబోతున్నాడని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌, అభిమానులు.

తరణ్ ఆదర్శ్‌ ట్వీట్..

SALMAN KHAN – RASHMIKA MANDANNA TO STAR IN ‘SIKANDAR’… EID 2025 RELEASE… #RashmikaMandanna has been paired with #SalmanKhan in #Sikandar … Directed by #ARMurugadoss … Produced by #SajidNadiadwala … #Eid 2025 release. #SikandarEid2025 pic.twitter.com/lKy54aZtvg

EID MUBARAK! 🌙🌟

Immerse yourself in the magic of ‘Sikandar’ as it unfolds on the big screen EID 2025!#SajidNadiadwala Presents @BeingSalmanKhan in and as #Sikandar

Releasing in cinemas EID 2025 🎬@NGEMovies @WardaNadiadwala #SikandarEid2025 pic.twitter.com/ogMz8kKvIH

— A.R.Murugadoss (@ARMurugadoss) April 11, 2024