Rashmi Gautam | కుక్కల దాడిలో బాలుడు మృతి.. స్పందించిన యాంకర్‌ రష్మి..!

February 22, 2023 / 12:15 PM IST

Rashmi Gautam | హైదరాబాద్‌ న‌గ‌రంలో వీధి కుక్కల (street dogs) దాడిలో అయిదేండ్ల చిన్నారి మృతిచెందిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై యాంకర్‌ రష్మి గౌతమ్‌ (Rashmi Gautam) తాజాగా స్పందించింది. ఈ మేరకు ట్వీట్‌ చేసింది.

‘అవును.. దురదృష్టవశాత్తు తన తప్పు లేకుండానే వీధి కుక్కల (street dogs) దాడిలో (Attack) ఆ చిన్నారి చనిపోయాడు. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. అయితే ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వీధి కుక్కల బర్త్‌ కంట్రోల్‌కు వ్యాక్సినేషన్‌ తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలి. అంతేకాదు వాటికి సరైన వసతి కల్పించడం లాంటివి చేయాలి. ఎందుకంటే అవి కూడా మనలాగే ప్రాణులు’ అంటూ రష్మి రాసుకొచ్చింది.

Unfortunately yes the little boy did die for no fault of his and a long term solution of birth control,vaccination and shelter shud be implemented

Animals are territorial just like us they need there own space https://t.co/GTZ1UhRlCN

