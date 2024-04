April 24, 2024 / 03:16 PM IST

SK23 | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని యాక్టర్‌ శివకార్తికేయన్ (Sivakarthikeyan)‌. ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. ఈ స్టార్ హీరో ఖాతాలో SK21, SK22, SK23 చిత్రాలున్నాయి. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి (Rajkumar Periasamy) దర్శకత్వం వహిస్తున్న SK21 షూటింగ్ దశలో ఉంది. SK22గా రాబోతున్న అయలాన్‌ 2 అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

చాలా రోజుల తర్వాత స్టార్ డైరెక్టర్‌ ఏఆర్‌ మురుగదాస్ డైరెక్షన్‌లో నటిస్తోన్న SK23 వార్త ఒకటి బయటకు వచ్చేసింది. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా క్రైం ఇన్వెస్టిగేటివ్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ మూవీ చిత్రీకరణంలో బిజీగా ఉంది మురుగదాస్ అండ్ టీం. మురుగదాస్ షూటింగ్‌ స్పాట్‌లో యాక్షన్‌ చెబుతూ.. మానిటర్‌లో షీన్ చెక్ చేసుకుంటున్న స్టిల్‌ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమా కోసం ఏఆర్‌ మురుగదాస్‌ మరో ముగ్గురు రైటర్లతో కలిసి పనిచేస్తున్నాడని ఫిలింనగర్ సర్కిల్ టాక్‌‌.

శివకార్తికేయన్ మరోవైపు సిబి చక్రవర్తి డైరెక్షన్‌లో SK24 కూడా చేయనుండగా.. త్వరలోనే అఫీషియల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ రానుందని సమాచారం. ఎస్‌కే 21లో సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీలో విశ్వరూపం ఫేం రాహుల్ బోస్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే సాయిపల్లవి కశ్మీర్‌ లొకేషన్‌లో దిగిన ఫొటోలు నెటిజన్లను ఇంప్రెస్ చేస్తూ.. సినిమాపై సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. కశ్మీర్‌లో 75 రోజులపాటు SK21 లాంగ్ షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేశారు.

ప్రయోగాత్మక సినిమాలు చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే శివకార్తికేయన్‌ అయలాన్ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్నాడని తెలిసిందే. ఈ మూవీ సీక్వెల్ అయలాన్‌ 2 అధికారికంగా ప్రకటించినప్పటికీ షూటింగ్ అప్‌డేట్‌తోపాటు నటీనటుల వివరాలపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

#SK23 – Shoot happening at Brisk pace in the surroundings of chennai..✌️ Entire shoot to be Wrapped in June..⭐

• #Amaran Pending climax shoot to begin this week in Chennai and the team is planning to shoot in Hill station as well.. Shoot to happen till May 15..🤙

• Release…

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) April 24, 2024