November 8, 2022 / 05:42 PM IST

ది కశ్మీర్ ఫైల్స్‌ ఫేం డైరెక్టర్‌ వివేక్‌ రంజన్‌ అగ్నిహోత్రి (Vivek Agnihotri) మూవీ లవర్స్‌ కు కొత్త సినిమా అప్‌ డేట్‌ అందించాడు. ది కశ్మీర్ ఫైల్స్‌ నిర్మాత అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌తో కలిసి తాజాగా మరో సినిమా చేస్తున్నాడు. మేకర్స్ కొత్త మూవీ వార్తను సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే The War టైటిల్‌ మధ్యలో ఉన్న పదాన్ని పూరించి.. సినిమా పేరేంటో చెప్పగలరా ..? అంటూ మేకర్స్‌ సరికొత్తగా ట్వీట్ చేశారు.

వివేక్‌ రంజన్‌ అగ్నిహోత్రి కొత్త సినిమా ఇన్‌కంప్లీట్‌ టైటిల్‌ లుక్‌ ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నిర్మాత అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌, స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్‌, వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి ఓ సినిమా కోసం చర్చించినట్టు ఇటీవలే ఓ అప్‌ డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఈ ముగ్గురూ కలిసిన ఫొటోలు ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్‌ చేస్తున్నాయి.

వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి రీసెంట్‌గా ఊహించండి..? సుకుమార్‌ +అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌+ మీ నిజమైన కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ అంటూ ఓ ట్వీట్ చేశాడు. తాజా న్యూస్‌ చూసిన నెటిజన్లు ఈ ముగ్గురి క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా ఇదేనా..? అంటూ తెగ చర్చించుకుంటుండగా.. దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే కొత్త అప్‌డేట్‌ వచ్చే వరకు ఆగాల్సిందే.

వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి ట్వీట్..

Can you guess the title of my next film? pic.twitter.com/qBOuAREk2B

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) November 8, 2022