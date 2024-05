May 18, 2024 / 11:39 AM IST

Prabhas | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్ శుక్రవారం ఇన్‌స్టాలో ఇక ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్ట్ పెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. డార్లింగ్స్ త్వరలోనే మనలోకి ఓ కొత్త పర్సన్ రాబోతోన్నారు.. గుడ్ న్యూస్.వెయిట్ చేయండి అంటూ ప్రభాస్ ఓ పోస్ట్ వేశాడు. అయితే ఈ పోస్ట్ పెట్టగానే అభిమానులు అంద‌రూ ప్ర‌భాస్ పెళ్లి అనౌన్స్‌మెంట్ కావోచ్చ‌ని తెగ సంబ‌రాలు చేసుకున్నారు. మ‌రొవైపు సినిమా అప్‌డేట్ అవ్వోచ్చ‌ని కామెంట్లు వ‌చ్చాయి. తాజాగా ఈ రూమ‌ర్స్‌కు చెక్ పెడుతూ ప్ర‌భాస్ తాజా అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు.

ప్ర‌భాస్ ప్ర‌ధాన‌పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ (Kalki 2898 AD). ఈ సినిమాకు సంబంధించి శనివారం సాయంత్రం అప్‌డేట్‌ ఇవ్వనున్నట్టు తెలిపారు. ‘డార్లింగ్స్‌.. నా బుజ్జిని మీకు పరిచయం చేసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా’ అంటూ మరో పోస్ట్ పెట్టాడు. ఇక ఈ అప్‌డేట్ చూసిన కొందరు అభిమానులు నిరాశ చెందగా మరికొందరు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. మ‌హాన‌టి ద‌ర్శ‌కుడు నాగ్‌ అశ్విన్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో దీపిక, దిశా పటానీ హీరోయిన్లు. అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, కమల్‌ హాసన్‌, కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జూన్‌ 27న సినిమా విడుదల కానుంది.

Can’t wait for you to meet our Bhairava’s #Bujji.

𝐒𝐤𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡 – 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟒 out Tomorrow at 5 PM. #Kalki2898AD @SrBachchan @ikamalhaasan #Prabhas @deepikapadukone @nagashwin7 @DishPatani @Music_Santhosh @VyjayanthiFilms @Kalki2898AD @saregamaglobal @saregamasouth… pic.twitter.com/mkR679l27C

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) May 17, 2024