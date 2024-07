YS Jagan | ఏపీలో ఖూనీ అవుతున్న ప్రజాస్వామ్యం: వైఎస్‌ జగన్‌

July 24, 2024 / 12:31 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ అవుతున్నదని వైసీపీ అధినేత జగన్‌ (YS Jagan) అన్నారు. ఏపీలో అసలు ప్రజాస్వామ్యం ఉందా అని ప్రశ్నించారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 30 మందికిపైగా వైసీపీ కార్యకర్తలు హత్యకు గురయ్యారన్నారు. ఏపీ ప్రభుత్వ దమణ నీతికి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్‌లో పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి ధర్నా చేస్తున్నారు. ఆయనకు యూపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ మద్దతు పలికారు. దీక్షా శిభిరానికి వచ్చి సంఘీభావం ప్రకటించారు. అంతకుముంద జగన్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. టీడీపీ గూండాలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆస్తులను ధ్వంసం చేశారన్నారు. వెయ్యికిపైగా అక్రమ కేసులు పెట్టారని చెప్పారు.

గిట్టనివారి పంటలను కూడా నాశనం చేశారని వెల్లడించారు. వందల ఇండ్లను, గిట్టనివారి పంటలను కూడా ధ్వంసం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. తమ హయాంలో ఏనాడూ ఇలాంటి దాడులు, దౌర్జన్యాలను ప్రోత్సహించలేదని స్పష్టం చేశారు. లోకేశ్‌ రెడ్‌బుక్‌ పేరుతో హోర్డింగులు పెట్టారని చెప్పారు. తనకు నచ్చనివారిపై కక్ష సాధింపు చర్యలకు దిగుతున్నారని వెల్లడించారు. ఏపీలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలడి డిమాండ్‌ చేశారు. మీడియా.. ప్రత్యేకించి జాతీయ మీడియా ఈ విషయాన్ని అందరి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు కృషి చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

#WATCH | Former Andhra Pradesh CM and YSRCP President Jagan Mohan Reddy along with Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav attend one day photo/video exhibition and protest against the Andhra Pradesh Govt at Jantar Mantar, Delhi. pic.twitter.com/x3xmEpNpNg

— ANI (@ANI) July 24, 2024