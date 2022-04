April 28, 2022 / 09:52 PM IST

హాలీవుడ్ లెజెండ‌రీ ద‌ర్శ‌కుడు జేమ్స్ కామెరాన్ (James Cameron) తెర‌కెక్కించిన విజువ‌ల్ వండ‌ర్ అవ‌తార్‌. ఇపుడీ సినిమాకు సీక్వెల్ రాబోతున్న విష‌యం తెలిసిందే. అవ‌తార్ సీక్వెల్ ను డిసెంబ‌ర్ 16న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్టు ఇప్ప‌టికే మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించేశారు. అయితే తాజాగా హాలీవుడ్ నిర్మాణ సంస్థ 20th Century Studios అదిరిపోయే అప్ డేట్ అందించి..మూవీ ల‌వ‌ర్స్ లో జోష్ నింపింది. అవ‌తార్ సీక్వెల్ టైటిల్‌ను అవ‌తార్‌…ది వే ఆఫ్ వాట‌ర్‌గా (Avatar: The Way of Water)గా ఫైన‌ల్‌ చేశారు.

స‌ల్లీ ఫ్యామిలీ అంటే ..జేక్‌, నేయితిరి-వారి పిల్ల‌ల క‌థ నేప‌థ్యంలో సాగ‌నుంద‌ట‌ సీక్వెల్ . వాళ్లు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు..వాటి నుంచి త‌మను తాము ఎలా ర‌క్షించుకున్నారు..ఆ క్ర‌మంలో ఎలాంటి ట్రాజెడీలు చోటుచేసుకున్నాయ‌నేది ఈ పార్టులో చూపించ‌బోతున్నార‌ని స‌మాచారం. జాన్ లండ‌వ్‌, కామెరాన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో జోయ్ సల్ద‌నా, సామ్ వ‌ర్తింగ్‌ట‌న్‌, సిగౌర్ని వేవ‌ర్ తో ఇత‌ర నటీనటులు కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు.

Just announced at CinemaCon, Avatar: The Way of Water only in theaters December 16, 2022 pic.twitter.com/1K4giX7nNj

— 20th Century Studios (@20thcentury) April 27, 2022