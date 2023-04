April 17, 2023 / 01:46 PM IST

Apple BKC | యాపిల్‌ కస్టమర్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సమయం రానే వచ్చేసింది. మరికొన్ని గంటల్లో భారత్‌లో తొలి అధికారిక ‘యాపిల్ బీకేసీ’ (Apple BKC) రిటైల్‌ స్టోర్‌ (retail store) వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది. ముంబైలోని బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ (బీకేసీ)లోని జియో వరల్డ్‌ డ్రైవ్‌ మాల్‌ (Jio World Drive Mall)లో రేపు (ఏప్రిల్‌ 18) ఉదయం 11 గంటలకు టెక్ దిగ్గజం తొలి అధికారిక రిటైల్ స్టోర్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.

ఈ నేపథ్యంలో ముంబై స్టోర్‌కు సంబంధించి కొన్ని ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. స్టోర్‌ ప్రదర్శనకు వెళ్లిన మీడియా మిత్రులు ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పంచుకుంటున్నారు. స్టోర్‌ మొత్తం చాలా రిచ్‌ లుక్‌లో దర్శనమిచ్చింది.

First Look at Apple Store BKC

ముంబైలోని యాపిల్ బీకేసీ రిటైల్‌ స్టోర్‌ 22,000 చదరపు విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేశారు. లాస్‌ఎంజెల్స్‌, న్యూయార్క్‌, బీజింగ్‌, మిలాన్‌, సింగ్‌పూర్‌ వంటి నగరాల తర్వాత ముంబైలోనే యాపిల్‌ ఐ-ఫోన్‌ రిటైల్‌ స్టోర్‌ ఏర్పాటు కానుంది.

కాగా, ముంబై తర్వాత రెండు రోజులకే దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీ (New Delhi)లోనూ రెండో యాపిల్‌ రిటైల్‌ స్టోర్‌ను సంస్థ లాంఛ్‌ చేయనుంది. ఢిల్లీ సాకెట్‌లోని సెలెక్ట్‌ సిటీవాక్‌ మాల్‌లో ఏప్రిల్‌ 20వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు యాపిల్‌ రిటైల్‌ స్టోర్‌ను వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు టెక్‌ దిగ్గజం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ముంబై యాపిల్‌ స్టోర్‌ మాదిరిగానే ఢిల్లీ రిటైల్‌ స్టోర్‌ సైతం దాదాపు 10 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది.

Welcome to India🇮🇳

Here's @Apple"s first official store in India opened at BKC, Mumbai.

Soon, the second store is all set to open in Delhi (on 20th April)

— Sameer Dixit (@sameerdixit16) April 17, 2023