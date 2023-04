Sachin Tendulkar | ఇదో అందమైన ప్రయాణానికి నాంది కావాలి.. తనయుడి ఐపీఎల్‌ అరంగేట్రంపై సచిన్‌ భావోద్వేగ పోస్ట్‌

April 17, 2023 / 11:14 AM IST

Sachin Tendulkar | ఐపీఎల్‌ (IPL) చరిత్రలోనే టీంఇండియా (Team India) మాజీ బ్యాటర్‌, మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్ (Sachin Tendulkar)‌, ఆయన కుమారుడు అర్జున్‌ టెండూల్కర్‌ ( Arjun Tendulkar) అరుదైన ఘనత సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఐపీఎల్‌ టోర్నీలో ఆడిన తొలి తండ్రీ కొడుకులుగా రికార్డుల్లోకి ఎక్కారు. ఈ ఐపీఎల్‌ (IPL 2023) సీజన్‌లో భాగంగా కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ ( Kolkata Knight Riders) టీమ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అర్జున్‌ టెండూల్కర్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌ (Mumbai Indians ) జట్టు తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ క్రమంలో తనయుడి ఐపీఎల్‌ ఎంట్రీపై సచిన్‌ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు‌. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఎమోషనల్‌ నోట్‌ (emotional note) షేర్‌ చేశారు.

మ్యాచ్‌కు ముందు అర్జున్‌తో కలిసున్న ఫొటోలను షేర్‌ చేసిన సచిన్.. ‘అర్జున్‌.. ఈ రోజు నువ్వు క్రికెటర్‌గా నీ ప్రయాణంలో మరో ముఖ్యమైన అడుగు వేశావు. తండ్రిగా, క్రికెట్‌ ప్రేమికుడిగా ఎంతో ఆనందిస్తున్నా. క్రికెట్‌కు నువ్వు తగిన గౌరవాన్ని ఇస్తావని.. గేమ్‌ కూడా నీకు తగిన ప్రేమను అందిస్తుందనే నమ్మకం నాకుంది. నువ్వు ఇక్కడికి రావడానికి చాలా కష్టపడ్డావు. ఈ శ్రమను నువ్వు కొనసాగిస్తావని భావిస్తున్నా. ఇది ఒక అందమైన ప్రయాణానికి నాంది కావాలి. ఆల్‌ ది బెస్ట్‌’ అంటూ అర్జున్‌ను ఉద్దేశించి సచిన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

ఆల్‌రౌండర్ అయిన అర్జున్ టెండూల్కర్‌ ఐపీఎల్ అరంగేట్రం కోసం రెండేండ్లు వేచి చూడాల్సి వచ్చింది. వాస్తవానికి ముంబై ఇండియన్స్ టీమ్స్‌ 2021 ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లోనే జట్టులోకి తీసుకుంది. ఆ వేలంలో కనీస ధర అయిన రూ. 20 లక్షలకు అర్జున్‌ను కొనుగోలు చేసింది. కానీ, ఒక్క మ్యాచ్‌ కూడా ఆడించలేదు. 2022లో కూడా అర్జున్‌ను రిజర్వ్‌ బెంచ్‌కే పరిమితం చేసింది. ఈ సీజన్‌లో కూడా తొలి మూడు మ్యాచ్‌లకు అర్జున్‌ను ఆడించలేదు. ఈ మ్యాచ్‌లో అనూహ్యంగా ఫైనల్‌ 11లోకి సెలెక్ట్‌ చేసింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలి ఓవర్‌ను బౌల్ చేసిన అర్జున్ ఆ తర్వాత మరో ఓవర్ వేశాడు. మొత్తంగా 17 పరుగులు ఇచ్చాడు. అయితే, బ్యాటింగ్‌కు మాత్రం అవకాశం రాలేదు. కాగా, ఈ మ్యాచ్‌లో 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన ముంబై ఐపీఎల్‌లో రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది.

