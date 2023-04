Upasana | ఉపాసన కోసం చిరంజీవి తల్లి స్పెషల్‌ వంటకం.. వీడియో షేర్‌ చేసిన మెగా కోడలు

April 17, 2023 / 12:18 PM IST

Upasana | టాలీవుడ్‌ (Tollywood) స్టార్‌ నటుడు రామ్‌ చరణ్‌ (Ram Charan) -ఉపాసన (Upasana) దంపతులు త్వరలోనే తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. పెండ్లైన పదకొండేండ్లకు వీరు తమ తొలి బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నారు. దీంతో చరణ్‌ ఫ్యామిలీతో పాటు అభిమానులు కూడా మెగా వారసుడి కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇక ప్రెగ్నెంట్‌గా ఉన్న ఉపాసన విషయంలో మెగా కుటుంబం (Mega Family) ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. ఉప్సీ ఆరోగ్యం, ఆహారం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో చిరంజీవి (Chiranjeevi) తల్లి అంజనా దేవి (Anjana Devi).. ఉపాసన కోసం ఓ ప్రత్యేకమైన వంటకాన్ని తయారు చేశారు. ఈ విషయాన్ని ఉపాసన సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పంచుకుని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ‘నాయనమ్మ ప్రేమతో తయారు చేసిన సండే స్పెషల్‌ పులావ్‌. ఇంతకంటే ఇంకేం అడగాలి’ అంటూ వీడియోకు క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

Sunday Pulao made with loads of love ❤️. What more can I ask for. 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/EegIdtsU80

— Upasana Konidela (@upasanakonidela) April 16, 2023