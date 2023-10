Air India | ఎయిర్‌ ఇండియా విమానాల కొత్త లుక్‌.. ఫొటోలు వైరల్‌

October 7, 2023 / 10:34 AM IST

Air India | టాటా సన్స్‌ ఆధీనంలోని ఎయిర్‌ ఇండియా (Air India) విమానాలు కొత్త రూపులోకి మారిపోయాయి. ఎయిర్‌ ఇండియాను తమ చేతుల్లోకి తీసుకున్న టాటా గ్రూప్ (Tata Group)‌.. ఆ తర్వాత సంస్థలో పలు మార్పులు చేస్తూ వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవలే సంస్థ లోగో (Logo)తోపాటు విమానాల రూపురేఖల్లో కొద్దిగా మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది.

ప్రస్తుతం కొత్త లుక్‌లోకి మారిపోయిన విమానాల ఫస్ట్‌ లుక్‌ను సంస్థ తాజాగా పరిచయం చేసింది. ఫ్రాన్స్‌ (France)లోని టౌలోసీ (Toulouse) వర్క్‌షాప్‌లో కొత్త లోగో, సరికొత్త డిజైన్‌తో తీర్చిదిద్దిన ఏ350 విమానం ఫొటోలను తన అధికారిక ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌) ఖాతాలో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఇవి వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఈ కొత్తగా తీర్చిదిద్దిన A350 విమానాలు ఈ శీతాకాలంలో భారత్‌కు వస్తాయని ఎయిర్‌లైన్స్ తెలిపింది.

Here’s the first look of the majestic A350 in our new livery at the paint shop in Toulouse. Our A350s start coming home this winter… @Airbus #FlyAI #AirIndia #NewFleet #Airbus350 pic.twitter.com/nGe3hIExsx

— Air India (@airindia) October 6, 2023