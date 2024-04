April 30, 2024 / 08:53 PM IST

LSG vs MI : ల‌క్నో గ‌డ్డ‌పై ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేశారు. ఒక‌రివెంట ఒక‌రు పెవిలియ‌న్ క్యూ క‌ట్ట‌డంతో.. 27 ప‌రుగుల‌కే ముంబై నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. అయితే.. ర‌వి బిష్ణోయ్ సూప‌ర్ బాల్‌తో ఇషాన్‌ కిష‌న్(32)ను బోల్తా కొట్టించాడు. దాంతో, ముంబై 80 వ‌ద్ద ఐదో వికెట్ కోల్పోయింది. టిమ్ డేవిడ్ క్రీజులోకి వ‌చ్చాడు. నేహ‌ల్ వ‌ధేరా(37), ఇషాన్‌లు ఐదో వికెట్‌కు 53 ప‌రుగుల భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పారు. 14 ఓవ‌ర్ల‌కు ముంబై స్కోర్.. 96/5.

