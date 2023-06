June 14, 2023 / 08:11 AM IST

Minister KTR | ద్వితీయ శ్రేణి నగరాలకు ఐటీని విస్తరించి, స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు పోతున్నదని రాష్ట్ర పురపాలక, ఐటీ శాఖల మంత్రి కేటీఆర్‌ అన్నారు. ఇందులో భాగంగా సిద్దిపేట పట్టణ శివారులోని నాగులబండ వద్ద రాజీవ్‌ రహదారిని ఆనుకొని నిర్మించిన ఐటీ టవర్‌ను రేపు ( జూన్‌ 15న ) రాష్ట్ర ఆర్థిక, వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హరీశ్‌రావుతో కలిసి ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. జూలైలో నిజామాబాద్‌ ఐటీ హబ్‌, ఆగస్టులో నల్గొండ ఐటీ హబ్‌ ప్రారంభించనున్నట్లు మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు.

Taking Technology job opportunities to youngsters of Tier 2 towns has been a major focus for Telangana Govt

Will be inaugurating the IT Hub in Siddipet tomorrow along with @BRSHarish Garu

Next will be Nizamabad IT Hub in July & Nalgonda IT Hub in August pic.twitter.com/lgGegWHSAx

— KTR (@KTRBRS) June 14, 2023