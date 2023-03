March 7, 2023 / 04:17 PM IST

TS Life Sciences | హైద‌రాబాద్ : టీఎస్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఫెలోషిప్( TS Life Sciences Fellowship ) కోసం తెలంగాణ స‌ర్కార్( Telangana Govt ) ద‌ర‌ఖాస్తుల‌ను ఆహ్వానించింది. మాన‌వ జీవ‌న ప్ర‌మాణాల‌ను పెంపొందించేందుకు నిపుణులు ముందుకు రావాల‌ని మంత్రి కేటీఆర్( Minister KTR ) పిలుపునిచ్చారు.

ఈ మేర‌కు తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం టీఎస్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఫెలోషిప్ అందిస్తున్న‌ట్లు కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. లైఫ్ సైన్సెస్ ఎకో సిస్టంను 2030 నాటికి 250 బిలియ‌న్ డాల‌ర్ల‌కు పెంచే ల‌క్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం ప‌ని చేస్తుంద‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్ర‌భుత్వం ప్ర‌క‌టించిన టీఎస్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఫెలోషిప్ కోసం నిబ‌ద్ధ‌త క‌లిగిన నిపుణులు ద‌ర‌ఖాస్తు చేసుకోవాల‌ని కేటీఆర్ కోరారు.

Happy to announce @TS_LifeSciences Fellowship. Inviting bright & committed professionals to join us in our mission to advance quality of human lives worldwide and contribute to our target of tripling the ecosystem value to $250 Bn by 2030. Apply now: https://t.co/tBavLs1YGz

— KTR (@KTRBRS) March 7, 2023