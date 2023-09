September 8, 2023 / 04:53 PM IST

NIMS | రాష్ట్ర రాజ‌ధాని హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రం న‌డిబొడ్డున ఉన్న నిమ్స్ స‌రికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. భార‌తీయ ఆరోగ్య సంర‌క్ష‌ణ‌లో చెప్పుకోద‌గ్గ రికార్డును నెల‌కొల్పింది నిమ్స్‌. ఇవాళ 100వ కిడ్నీ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేష‌న్ చికిత్స‌ను నిమ్స్ వైద్యులు విజ‌య‌వంతంగా నిర్వ‌హించారు.

అవ‌య‌వ మార్పిడి ద్వారా ఎంతో మంది ప్రాణాల‌ను కాపాడుతూ.. అసాధార‌ణ మైలురాయికి చేరుకోవ‌డం గొప్ప విష‌య‌మ‌ని రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హ‌రీశ్‌రావు పేర్కొన్నారు. ఈ ఒక్క నెల‌లోనే 30 రోబోటిక్ స‌ర్జ‌రీల‌ను విజ‌య‌వంతంగా నిర్వ‌హించిన‌ట్లు తెలిపారు. ప్ర‌భుత్వ ఆస్ప‌త్రుల్లో ప్ర‌పంచంలోని అత్యుత్త‌మ‌, అధునాత‌న వైద్య సేవ‌లను నిరుపేద‌ల‌కు అందిస్తున్నామ‌ని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ‌ను ఆరోగ్య తెలంగాణ‌గా మారుస్తున్న ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ అంకిత‌భావంతో ఇదంతా సాధ్య‌మైంద‌ని హ‌రీశ్‌రావు తెలిపారు. ఈ అద్భుత విజ‌యం సాధించిన సంద‌ర్భంగా నిమ్స్ డైరెక్ట‌ర్, డాక్ట‌ర్లు, ఇత‌ర సిబ్బందికి హృద‌య‌పూర్వ‌క శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతున్న‌ట్లు హ‌రీశ్‌రావు పేర్కొన్నారు.

Nims Hospital is Leading Healthcare Excellence!

Today marks a momentous occasion as Nims Hospital proudly celebrates the 100th kidney transplant of the year, setting a remarkable record in Indian healthcare.

This extraordinary milestone highlights our unwavering commitment to… pic.twitter.com/w8IXRgz1Sn

— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) September 8, 2023