MLC Kavitha | దేశ రాజధానిలో పార్టీ కార్యాలయం.. ప్రతి ఒక్క గులాబీ సైనికుడికి గర్వకారణం: ఎమ్మెల్సీ కవిత

May 4, 2023 / 01:09 PM IST

హైదరాబాద్‌: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించుకోవడం ప్రతి ఒక్క గులాబీ సైనికుడికి గర్వకారణమని బీఆర్‌ఎస్‌ (BRS) ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత (MLC Kavitha) అన్నారు. సీఎం కేసీఆర్‌ (CM KCR) దూరదృష్టి, పట్టుదల, నిబద్ధత బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్లాయని చెప్పారు. తెలంగాణ (Telangana) రాష్ట్ర సాధన లక్ష్యంగా ప్రారంభమైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేక రాజకీయ ఒడిదుడుకులను తట్టుకొని, ప్రతి ఒక్క పౌరుడి మద్దతుతో లక్ష్యాన్ని సాధించిందని తెలిపారు. సీఎం కేసీఆర్ రాజనీతిజ్ఞతతో ఏర్పడిన తెలంగాణ ఈరోజు అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్తున్నదని చెప్పారు. తొమ్మిది మంది లోక్‌సభ ఎంపీలు, ఏడుగురు రాజ్యసభ ఎంపీలు, 105 మంది ఎమ్మెల్యేలతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ జాతీయస్థాయిలో కీలక పార్టీగా ఎదిగిందని ట్వీట్‌ చేశారు.

‘తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన లక్ష్యంగా ప్రారంభమైన బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అనేక రాజకీయ ఒడిదుడుకులను తట్టుకొని, ప్రతి ఒక్క పౌరుడి మద్దతుతో లక్ష్యాన్ని సాధించింది. కేసీఆర్ నిబద్ధతను మెచ్చి ప్రత్యేక తెలంగాణకు 39 రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు ఇచ్చాయి. సీఎం కేసీఆర్ రాజనీతిజ్ఞతతో ఏర్పడిన తెలంగాణ ఈరోజు అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్తున్నది. 9 మంది లోక్‌సభ ఎంపీలు, ఏడుగురు రాజ్యసభ ఎంపీలు, 105 మంది ఎమ్మెల్యేలతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ జాతీయస్థాయిలో కీలక పార్టీగా ఎదిగింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించుకోవడం ప్రతి ఒక్క గులాబీ సైనికుడికి గర్వకారణం. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దూరదృష్టి, పట్టుదల, నిబద్ధత బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్లాయి.’ అని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ట్విట్టర్‌ వేదికగా పోస్టు చేశారు.

A party that began with the single goal of "Telangana state formation" achieved success despite difficult political conditions and with the overwhelming support of every citizen who believed in the idea of Telangana.

A man with a mission whose commitment inspired 39 political… pic.twitter.com/2Il4ryM5pZ

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) May 4, 2023