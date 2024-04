Turbo | ముందే థియేటర్లలోకి మమ్ముట్టి టర్బో.. నయా డేట్‌ ఇదే

April 30, 2024 / 06:43 PM IST

Turbo | పాన్ ఇండియా స్టార్, మాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty) నటిస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి టర్బో (Turbo). ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌లో మమ్ముట్టి బ్లాక్ షర్ట్‌, తెలుపు లుంగీలో షార్ట్‌ హెయిర్‌, కోరమీసాలతో ఊరమాస్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు. టర్బో చిత్రాన్ని జూన్‌ 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ కొత్త పోస్టర్‌ షేర్ చేయగా.. మమ్ముట్టి జీపుపై రాజసం ఉట్టిపడేలా కనిపిస్తున్న లుక్ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

అయితే ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం కాకుండా ముందుగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. మే 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. వైశాక్ ఫిల్మ్‌ బ్యానర్‌పై వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి మిధున్‌ మాన్యుయెల్ థామస్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మమ్ముట్టి వన్ ఆఫ్‌ ది ప్రొడ్యూసర్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తుండటంతో మూవీ లవర్స్‌లో క్యూరియాసిటీ మరింత పెరిగిపోతుంది. మమ్ము్ట్టి దీంతోపాటు బజూక సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నాడు.

బజూక పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉండగా.. మరో మూవీ సినిమా కూడా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. మమ్ముట్టి నుంచి చాలా రోజుల తర్వాత పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ వస్తుండటంతో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు అభిమానులు.

