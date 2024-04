April 30, 2024 / 06:55 PM IST

Fire Accident : మ‌హారాష్ట్ర‌లోని పాల్ఘ‌ర్‌లో భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. న‌ల‌స‌పోరా ప్రాంతంలోని రెస్టారెంట్‌లో మంగ‌ళ‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం మంట‌లు చెల‌రేగాయి. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో న‌లుగురికి గాయాల‌య్యాయి. ఘ‌ట‌నా స్ధలానికి అగ్నిమాప‌క యంత్రాల‌ను ర‌ప్పించి మంట‌ల‌ను అదుపులోకి తీసుకువ‌చ్చేందుకు సిబ్బంది శ్ర‌మిస్తున్నారు.

#WATCH | Palghar, Maharashtra: 4 injured as a fire broke out at a restaurant in Nalasopara. Firefighting and search operation underway. pic.twitter.com/8WREQskNH9

— ANI (@ANI) April 30, 2024