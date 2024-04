April 30, 2024 / 06:13 PM IST

T20 World Cup 2024 : ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా క్రికెట్ ప్రేమికులు ఎదురుచూస్తున్న‌ టీ20 ప్ర‌పంచ‌కప్ టోర్నీకి మ‌రో నెల‌రోజులే ఉంది. దాంతో, అన్ని దేశాల క్రికెట్ బోర్డులు తుది స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టిస్తున్నాయి. ఇప్ప‌టికే బీసీసీఐ, ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ బోర్డులు త‌మ బృందాన్ని వెల్ల‌డించాయి. తాజాగా ద‌క్షిణాఫ్రికా బోర్డు(South Africa Board) సైతం వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ట్టుకి ఎంపికైన‌ ఆట‌గాళ్ల జాబితాను ప్ర‌క‌టించింది.

ద‌క్షిణాఫ్రికా లీగ్‌లో కెప్టెన్‌గా రెండు టైటిళ్లు నెగ్గిన ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్(Aiden Markram) కెప్టెన్‌గా ఎంపిక‌వ్వ‌గా.. కుర్రాళ్లు స్ట‌బ్స్, హెండ్రిక్స్‌లు తొలిసారి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కించుకున్నారు. స‌ఫారీ సెలెక్ట‌ర్లు ప్ర‌క‌టించిన స్క్వాడ్‌ అనుభజ్ఞులైన‌ సీనియర్లు, దంచికొట్ట‌డ‌మే ప‌నిగా పెట్టుకున్న‌ కుర్రాళ్లతో స‌మ‌తూకంగా ఉంది.

This is your T20 World Cup Proteas Men’s team South Africa! 🌟 Let’s rally behind our squad as they aim to conquer the world stage and bring home the gold! 🏆💥

