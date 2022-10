బిల్కిస్ బానోస్ నిందితుల విషయంలో బీజేపీ చర్యలు నీచాతినీచం: కేటీఆర్

October 18, 2022 / 12:29 PM IST

బిల్కిస్ బానోస్ అత్యాచార నిందితులను కేంద్ర ప్రభుత్వమే విడుదల చేయించిందన్న వార్తలపై మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు. ఇదొక షాకింగ్ విసయమన్న ఆయన.. బీజేపీ రాజకీయాలపై మండిపడ్డారు. ‘‘షాకింగ్.. ఇప్పటి వరకు గుజరాత్ ప్రభుత్వమే ఈ ‘సంస్కారవంతులైన రేపిస్టులను’ విడుదల చేసిందని వార్తలొచ్చాయి. తీరాచూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వమే దీనికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందట. ఇది చాలా చవకబారు చర్య.

రేపిస్టులు, పసివాళ్లను చంపే దుర్మార్గులను కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసం విడుదల చేయడం అనేది.. బీజేపీకి నీచమైన విలువలు ఉన్నా కూడా ఈ పని మాత్రం నీచాతినీచం’’ అని కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. నెటిజన్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను తప్పుబడుతూ.. కేటీఆర్‌ మాటలతో ఏకీభవిస్తున్నారు.

Shocking!! All along it was reported that Gujarat Govt released the “Sanskari Rapists”

Turns out it is Union Govt who actually approved this! Shameful & repulsive

Letting out Rapists & Child-Killers just for political gains is a new low even by the very low BJP standards https://t.co/CNCidOeeCf

— KTR (@KTRTRS) October 18, 2022