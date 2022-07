July 12, 2022 / 09:02 PM IST

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ‌ల మంత్రి కేటీఆర్ కుమారుడు హిమాన్షు ఇవాళ త‌న పుట్టిన రోజు వేడుక‌ను ఘ‌నంగా నిర్వ‌హించుకున్నారు. త‌న జ‌న్మ‌దినం సంద‌ర్భంగా గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్‌లో భాగంగా త‌న బాబాయి, ఎంపీ సంతోష్ కుమార్‌తో క‌లిసి మొక్క‌లు నాటారు.

ఈ సంద‌ర్భంగా హిమాన్షుపై ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తూ ట్వీట్ చేశారు. హ‌రిత‌హారం కార్య‌క్ర‌మం ప్రారంభించిన మీ తాత‌య్య అడుగుజాడ‌ల్లో న‌డుస్తూ.. మీ పుట్టిన రోజు సంద‌ర్భంగా గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొని మొక్క‌లు నాటడం సంతోషంగా ఉంద‌న్నారు. మీరు మీ నాన్న‌లా, తాత‌య్య‌లా అంకిత‌భావంతో ఉన్నార‌న‌డానికి ఇది నిద‌ర్శ‌న‌మ‌ని సంతోష్ కుమార్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Thank you @TheRealHimanshu for following the footsteps of Thathayya, who has initiated #HarithaHaaram by planting sapling as part of #GreenIndiaChallenge on your birthday. It certainly indicates that you are as dedicated as your Dad & Thathayya are. Happiest #Birthday dear🎂😊🌱. pic.twitter.com/sVEAfUV8sR

— Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) July 12, 2022