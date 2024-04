April 29, 2024 / 02:59 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అతి పెద్ద పార్టీగా అవ‌త‌రిస్తుంద‌ని ప‌లు స‌ర్వేలు వెల్ల‌డిస్తున్నాయి. తాజాగా న్యూస్ 24 చానెల్ స‌ర్వే వివ‌రాలు వెల్ల‌డి అయ్యాయి. ఈ స‌ర్వేలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో అత్య‌ధిక సీట్లు సాధించి, అతి పెద్ద పార్టీగా అవ‌త‌రించ‌బోతుంద‌ని తేలిన‌ట్లు ఆ న్యూస్ చానెల్ ప్ర‌క‌టించింది.

ఈ సంద‌ర్భంగా బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. బడా భాయ్ మోదీ.. ఛోటా భాయ్ రేవంత్ మ‌ధ్య తెలంగాణ‌లో తీవ్ర గంద‌ర‌గోళం నెల‌కొంద‌ని న్యూస్ 24 స‌ర్వే వెల్ల‌డించిన‌ట్లు కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. న్యూస్ 24 చానెల్ స‌ర్వే ప్ర‌కారం బీఆర్ఎస్‌కు 8 సీట్లు వ‌స్తాయ‌ని తేలింది. అయితే ఈ 8 సీట్ల నుంచి 13, 14 గెలిచేందుకు క‌ష్ట‌ప‌డుదాం అని పార్టీ కేడ‌ర్‌కు కేటీఆర్ విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు.

న్యూస్ 24 చానెల్ స‌ర్వే ప్ర‌కారం.. బీఆర్ఎస్‌కు 8, కాంగ్రెస్‌కు 2, బీజేపీకి 6, ఎంఐఎం ఒక స్థానంలో గెలుపొందే అవ‌కాశం ఉంద‌ని తెలిపింది. అయితే 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో బీఆర్ఎస్ ఓడిపోతుంద‌ని న్యూస్ 24 చానెల్ చెప్పింది. అదే జ‌రిగింది.

Bada Bhai Modi and Chota Bhai Revanth are in for a rude awakening in Telangana says News 24 latest survey@BRSparty will emerge as the single largest party it predicts

I appeal to all my party colleagues; Let’s work hard to make the 8 seats to 13-14

Jai Telangana ✊ pic.twitter.com/bpFYsz7H5F

— KTR (@KTRBRS) April 29, 2024