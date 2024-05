May 14, 2024 / 10:15 PM IST

DC vs LSG : సొంత మైదానంలో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ పేసర్ ఇషాంత్ శ‌ర్మ(Ishant Sharma) నిప్పులు చెరుగుతున్నాడు. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఇషాంత్ మూడు కీల‌క వికెట్లు తీసీ ల‌క్నోను ఒత్తిడిలో ప‌డేశాడు. ఢిల్లీ నిర్దేశించిన భారీ ఛేద‌న‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌ను ఈ స్పీడ్‌స్టర్ ఆదిలోనే దెబ్బ‌కొట్టాడు. తొలి ఓవ‌ర్లోనే కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్(5),ను ఆ త‌ర్వాత వ‌రుస ఓవ‌ర్ల‌లో ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్(12), దీపక్ హుడా(0)లను డ‌గౌట్ చేర్చాడు.

అంత‌కుముందు అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ సూప‌ర్ డెలివ‌రీతో డేంజ‌ర‌స్ మార్క‌స్ స్టోయినిస్(5)ను బోల్తా కొట్టించాడు. ఫ్రంట్ ఫుట్ వ‌చ్చిన స్టోయినిస్ బంతిని మిస్ కాగా.. పంత్ రెప్ప‌పాటులో స్టంపౌట్ చేశాడు. అంతే.. స్టేడియంలోని ల‌క్నో ఫ్యాన్స్ అంతా మిన్న‌కుండిపోయారు. ప్ర‌స్తుతం నికోల‌స్ పూర‌న్(32), ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయర్ అయుశ్ బ‌దొని(3)లు ల‌క్నోను ఆదుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నారు. 6 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 59/4. ల‌క్నో విజ‌యానికి ఇంకా 150 ప‌రుగులు కావాలి.

